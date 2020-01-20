مدرب شبان قنا: كنا الأحق بالفوز على بني سويف.. والقادم أفضل

أعرب كمال الزين المدير الفنى للفريق الأول بكرة القدم بنادي الشبان المسلمين بقنا عن رضاه عن تعادل فريقه مع منافسه بني سويف الرياضي في الجولة الثانية عشرة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.



وأكد "كمال الزين " أن الفريق كان يتمنى الثلاث نقاط ولكن الحمد لله على النقطة، وأن اللاعبين أدوا المطلوب من المباراة بشكل جيد مع بداية الدور الثاني مع أقوى فرق المجموعه والمرشحة للصعود .



وأشار "الزين " إلي أن شبان قنا كان الاحق بالفوز بكرة فيلافيو اللي في القائم وضربة الجزاء غير المحتسبة من الحكم .



واختتم حديثه بتقديم الشكر للاعبين على الأداء الجيد وإن شاء الله القادم أفضل بالإضافات الجديدة للفريق ،وضرورة غلق صفحة مباراة بني سويف، والاستعداد لمباراة البترول القادمة خارج الديار .



يذكر أن فريق شبان قنا تعادل سلبيا مع فريق بني سويف في الجولة الثانية عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .