استعان بـ هاري بوتر.. كيف برر زوج نانسي عجرم قتله للشاب السوري

ظل فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم صامتا طوال تلك الفترة، لم يتحدث مطلقا عن واقعة قتل الشاب السوري الذي اتهمه بالتسلل الى فيلته للسرقة والاعتداء على بناته.
كان غابي جرمانوس محامي الدفاع عن زوج نانسي عجرم هو الموكل بالحديث الى وسائل الإعلام، وبرر في أكثر من مرة دوافع فادي الهاشم نحو قتل الشاب باعتبار أنه دفاع عن النفس والأسرة.
ماذا قال فادي الهاشم
استعار فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم عبارة شهيرة من السلسلة الروائية هاري بوتر للكاتبة البريطانية جي كي رولينج، في منشور له على انستجرام كتب فيه "ادخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غاليا، فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا، فلقد أُنذرت؛ احذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".
وتفاعل عدد من الفنانين اللبنانيين والجمهور مع فادي الهاشم مقدرين دوافعه للقتل، كما ساندوه هو وزوجته نانسي عجرم مؤكدين على أحقيته في حماية بيته وأسرته.
هجوم على فادي الهاشم
في المقابل لم يسلم فادي الهاشم من الهجوم عليه واتهامه بقتل الشاب السوري غدرا، حيث علق متابعون بعبارات اللوم على طبيب الأسنان اللبناني ووجهوا له تهمة القتل العمد.
قال متابع على انستجرام تعليقا على منشور الهاشم "من أمن العقاب فعل ما يشاء، ومن ظن النجاة غرد في الفضاء #محمد الموسى مغدور".
وكتبت متابعة " احترم حالك، فوق انو قتلتوه ظلم كمان بعدكو بتحكو عليه.. لك فيك توخد الشرف والامانة كان منو ... انتو بتسرقو أرواح الابرياء".
وتساءل مستخدم آخر مستنكرا منشور الهاشم " كل الحراس ويفوت ع بيتك والمضحك اكثر انه مو مسلح وقدر يعمل كل هالشي يفوت ع بيتكم ويوصل لغرف النوم ومحد انتبه بدنا نعرف".
تفاصيل القضية
القصة بدأت من مقتل شاب سوري في فيلا نانسي عجرم على يد زوجها، بعدما أصابه بوابل من الطلقات ليرديه قتيلا بزعم أن الشاب تلصص إلى فيلا نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم في محاولة للسرقة وإيذاء بناتهم.
القضية أخذت بُعدا آخر وصارت قضية رأي عام عربي، بسبب الشهرة الواسعة التي تحظى بها الفنانة نانسي عجرم، فضلا عن طريقة القتل نفسها والتي تم رصدها من خلال فيديو كاميرات المراقبة، بالإضافة الى أن المقتول ليس من لبنان ولكن من دولة أخرى وهي سوريا.
ما زاد من التعقيدات في القضية التي أثارت جدلا واسعا موقف أسرة القتيل التي رفضت السكوت عن الحادث، وزعمت أن القتيل السوري الشاب محمد الموسى، لم يكن يحاول سرقة الفيلا كما ادعى فادي الهاشم لكنه كان يعمل لدى فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم.
ورفضت أسرة الشاب السوري محمد الموسى استلام جثمانه أو دفنه إلا بعد انتهاء التحقيقات وتشريح الجثمان لاستبيان المسافة التي أطلقت منها النيران تجاه الشاب، وذلك وفقا لطلب والد القتيل.
كان غابي جرمانوس محامي الدفاع عن زوج نانسي عجرم هو الموكل بالحديث الى وسائل الإعلام، وبرر في أكثر من مرة دوافع فادي الهاشم نحو قتل الشاب باعتبار أنه دفاع عن النفس والأسرة.
ماذا قال فادي الهاشم
استعار فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم عبارة شهيرة من السلسلة الروائية هاري بوتر للكاتبة البريطانية جي كي رولينج، في منشور له على انستجرام كتب فيه "ادخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غاليا، فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا، فلقد أُنذرت؛ احذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".
وتفاعل عدد من الفنانين اللبنانيين والجمهور مع فادي الهاشم مقدرين دوافعه للقتل، كما ساندوه هو وزوجته نانسي عجرم مؤكدين على أحقيته في حماية بيته وأسرته.
هجوم على فادي الهاشم
في المقابل لم يسلم فادي الهاشم من الهجوم عليه واتهامه بقتل الشاب السوري غدرا، حيث علق متابعون بعبارات اللوم على طبيب الأسنان اللبناني ووجهوا له تهمة القتل العمد.
قال متابع على انستجرام تعليقا على منشور الهاشم "من أمن العقاب فعل ما يشاء، ومن ظن النجاة غرد في الفضاء #محمد الموسى مغدور".
وكتبت متابعة " احترم حالك، فوق انو قتلتوه ظلم كمان بعدكو بتحكو عليه.. لك فيك توخد الشرف والامانة كان منو ... انتو بتسرقو أرواح الابرياء".
وتساءل مستخدم آخر مستنكرا منشور الهاشم " كل الحراس ويفوت ع بيتك والمضحك اكثر انه مو مسلح وقدر يعمل كل هالشي يفوت ع بيتكم ويوصل لغرف النوم ومحد انتبه بدنا نعرف".
تفاصيل القضية
القصة بدأت من مقتل شاب سوري في فيلا نانسي عجرم على يد زوجها، بعدما أصابه بوابل من الطلقات ليرديه قتيلا بزعم أن الشاب تلصص إلى فيلا نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم في محاولة للسرقة وإيذاء بناتهم.
القضية أخذت بُعدا آخر وصارت قضية رأي عام عربي، بسبب الشهرة الواسعة التي تحظى بها الفنانة نانسي عجرم، فضلا عن طريقة القتل نفسها والتي تم رصدها من خلال فيديو كاميرات المراقبة، بالإضافة الى أن المقتول ليس من لبنان ولكن من دولة أخرى وهي سوريا.
ما زاد من التعقيدات في القضية التي أثارت جدلا واسعا موقف أسرة القتيل التي رفضت السكوت عن الحادث، وزعمت أن القتيل السوري الشاب محمد الموسى، لم يكن يحاول سرقة الفيلا كما ادعى فادي الهاشم لكنه كان يعمل لدى فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم.
ورفضت أسرة الشاب السوري محمد الموسى استلام جثمانه أو دفنه إلا بعد انتهاء التحقيقات وتشريح الجثمان لاستبيان المسافة التي أطلقت منها النيران تجاه الشاب، وذلك وفقا لطلب والد القتيل.