الحزب القومي الأسكتلندي يحث جونسون على نشر تقرير بشأن التدخل الروسي في بريطانيا

طالب زعيم الحزب القومي الأسكتلندي في مجلس العموم البريطاني إيان بلاكفورد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باتخاذ خطوات فورية للسماح بنشر تقرير موقوف بشأن التدخل الروسي في النظام السياسي البريطاني.





وحث بلاكفورد رئيس الوزراء البريطاني على بدء تعيين أعضاء بلجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان؛ ما يعد ضروريا للسماح بصدور التقرير المثير للجدل .





وقال في خطاب أرسله لجونسون - حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية - إنه "من غير المقبول أن تخفق حكومتك عمدًا ومرارًا وتكرارًا في اتخاذ خطوات لتأسيس اللجنة (لجنة الأمن والاستخبارات) إلى جانب سعيها للهروب من التدقيق في قضايا حيوية".





وأضاف بلاكفورد: "المصلحة العامة والواجب واضحان وطالما كانا كذلك : ارفع عقوباتك عن نشر هذا التقرير وقم بإعادة تأسيس لجنة الأمن والاستخبارات حتى يتسنى نشر (التقرير) على الفور".





وأكد أن التدخل الروسي في الانتخابات شائع وموثق بشكل جيد، كما توجد أدلة دامغة على تشكيل روسيا تهديد مباشر على سير الديمقراطية بين حلفاء بريطانيا في التكتل الأوروبي.





وأوضحت الجارديان أن لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان البريطاني السابق أعدت تقريرا بشأن أنشطة التجسس الروسية ضد بريطانيا ومحاولاتها لاختراق المؤسسة البريطانية، وقد تم تجهيز التقرير للنشر عندما تمت الدعوة لإجراء انتخابات.





وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء هذه اللجنة عثروا على أدلة بتدخل روسيا في الدوائر السياسية بحزب المحافظين.





وكرر وزراء بريطانيون قولهم إنه لا توجد نماذج على "نجاح التدخل الروسي" في انتخابات الاتحاد الأوروبي أو الاستفتاء على البقاء فيه لعام 2016، رغم وجود شكوك عما إذا كان تم التحقيق في ذلك بشكل صحيح.





ويتوقف نشر التقرير على تعيين تسعة أعضاء في المقاعد الخلفية عبر أحزاب البرلمان وفي لجنة الأمن والاستخبارات، وهي مهمة تقع ضمن اختصاصات جونسون، بينما لم يتم تعيين أعضاء في اللجنة منذ نوفمبر لعام 2017، أي بعد خمسة أشهر من الانتخابات العامة في بريطانيا.