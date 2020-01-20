خالد عبدالغفار يشهد توقيع مذكرة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.. تفاصيل

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تفاهم بين برنامج دعم تطوير التعليم الفنى والتدريب المهني (TVET Egypt ) ودهانات جي ال سي في دعم رفع مهارات طلبة التعليم الفني والتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء والزخرفة استعدادا لمسابقة المهارات الدولية، على هامش اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية اليوم الاثنين.



وأعلنت شروق زيدان المدير التنفيذي للبرنامج ان الاتفاق يمثل شراكة جديدة مع القطاع الخاص في دعم التعليم الفني وتأهيل الشباب بجانب التوظيف ودعم ورعاية الشركة للمنتخب القومي للمهارات التابع للجنة مهارات مصر .



وأكدت أن مذكرة التفاهم تتضمن دعم ورعاية تدريب عدد 500 طالب وخريج كتدريب مهاري وحرفي بالاكاديمية الخاصة بالشركة خلال العام 2020.



وأوضحت ان الهدف من الشراكة دعم منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني ومخرجاته بمصر كمبادرة للمساهمة فى تحقيق التواصل والربط بين مؤسسات التعليم والتدريب والمؤسسات الرائدة في القطاع الخاص والمشاركه فى دعم تطوير السياسات التدريبية والتعليمية وإكساب الطلاب المهارات التى تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل.



ولفتت إلي أن خطة عمل البرنامج تقوم علي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دعم خطط الدولة للارتقاء بخريجي التعليم الفني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وذلك من خلال تدريب الخرجين وطلبة المدارس الفنية بمصانع وشركات القطاع الخاص بما يضمن خلق وظائف للشباب ودمجهم في المجتمع.



اضافت أن الهدف العام للبرنامج هو تعزيز هيكل وأداء نظام التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين مخرجاته للمواكبة بشكل أفضل للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ولا سيما قابلية توظيف الشباب وزيادة القدرة التنافسية في سياق خطط التنمية الحالية والمستقبلية في مصر.



وأكد محمد أمين الحوت المدير التنفيذي لدهانات جي ال سي أن الشراكة مع تيفيت ايجييت تأتي تنفيذًا لدور واستراتيجية الشركة فى دعم وبناء وتحسين التعليم الفنى والتدريب المهني. واضاف الحوت أن التعاون يشمل المساهمة في تدريب شباب التعليم الفني والتدريب المهني في الاكاديمية الخاصة بالشركة ودعم ورعاية المنتخب القومي بجانب دعم منصة "دوكو" التي تساهم في تعزيز الفن العام والتنمية الحضارية عن طريق تحويل أسطح وجدران المدارس إلى لوحات فنية جذابة تعبر عن فنون ورسومات جذابة بصريًا.



ويتضمن الاتفاق ابراز قصص النجاح واظهارها وتوضيح آثرها والدعم والتنسبق من خلال بروتوكولات التعاون المختلفة مع الجهات الشريكة في موضوع الاتفاق مثل "وزارة التربية والتعليم الفني - قطاع التعليم الفني، وزارة التجارة والصناعة – مصلحة الكفاية الانتاجية، وزارة التعليم العالي – الكليات والمعاهد التكنولوجية".



كما تتضمن مذكرة التفاهم المشاركة فى دعم تدريب الطلاب من خلال برنامج التدريب المهارى داخل المزارع، ويعتبر التدريب جزء من المشاركة المجتمعية للشركة وتعظيم دور مساهمة الشركة في تطوير مهارات الطلاب وربطهم بسوق العمل كسفير لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني من أجل تحسين الصورة الذهنية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتبادل فرص التدريب والتوظيف المتاحة داخل المصنع لتمكين الطلاب والخريجين من التدريب والتوظيف ورعاية مشاركة منتخب مصر للمهارات في المسابقة الدولية للمهارات بالإضافة إلي رعاية المسابقة الوطنية للمهارات بمصر في تخصص مهارة الطلاء والديكور حصريًا ، ودعم ورعاية تدريب طلبة التعليم الفنى والتدريب المهني فى المدارس الزخرفية الفنية تحت مبادرة دوكو والخاصة.



يشار الى أن خطة عمل برنامج تيفيت ايجيبت يقوم علي ثلاث محاور هي الحوكمة الجيدة لنظام التعليم الفنى والتدريب المهني والأداء المترابط والمتكامل للنظام من خلال القيادة الواضحة والمشاركة التى تهدف الى تطوير الاستراتيجيات التي تساهم في التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وسن القوانين المنظمة لعمل هذه المنظومة بشكل جيد.



ويتضمن المحور الثاني، التنمية المهنية ويختص بتطوير الجودة وتحسين العملية التدريبية داخل مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بداية من تطوير المناهج والمعدات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص وقطاع الاعمال إلي تطوير أداء المدرسين داخل الفصول فيما يقوم المحور الثالث للبرنامج علي تيسير الانتقال الى سوق العمل عن طريق إعداد الطلاب والخريجين للتوظيف والانتقال لسوق العمل من خلال برامج متعددة لسد الفجوة وتحقيق الثقة بين جانبي العرض والطلب.



كما يضم البرنامج محورين عرضيين؛ الاول خاص بالسياحة نظرًا لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصري، والثاني معني بتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني ويعمل هذان المحوران بالتنسيق مع المحاور الثلاثة الرئيسية بالبرنامج، وتعمل المحاور كافة في تجانس يضمن المساهمة في الإعداد الجيد وتأهيل طلبة وخريجين التعليم الفني والتدريب المهني للعمل بالقطاع الخاص والعام وريادة الاعمال مما يساهم في تحسين الصورة الذهنية لطلاب وخريجي هذه المنظومة.



إضافة إلي رئاسة البرنامج للجنة مهارات مصر وهي الكيان القومي المكلف بتوفير التخطيط الشامل والإدارة والتنسيق لجميع مسابقات المهارات لطلاب وخريجين التعليم والتدريب الفني والمهني المصري على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وكذلك تنظيم وإقامة المسابقات الخاصة بالمهارات الفنية والمهنية التي تستهدف شباب التعليم الفني والتدريب المهني علي مستوى محافظات مصر ، تم تصميمها لتكون أول مسابقة وطنية من حيث الحجم والمهارات والمؤسسات وأصحاب المصلحة والتغطية الجغرافية، وتهدف إلى رفع مستوى الاعتزاز والتقدير لشباب وخبراء TVET وذلك لتلبية معايير المهارات الدولية وإظهار مدى أهمية المهارات المهنية في تحقيق النمو الاقتصادي.