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أخبار العالم

تصعيد جديد.. إيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم، الاثنين، القوى الأوروبية، بأن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي إذا تمت إحالة الاتفاق إلى الأمم المتحدة.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد قررت تفعيل الآلية المنصوص عليها في الاتفاق بعدما واصلت طهران النأي بنفسها عن الاتفاق بتقليص التزاماتها النووية ردًا على إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.

وتفعيل الآلية، الذي قامت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يصل إلى حد اتهام إيران رسميًا بانتهاك بنود الاتفاق، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي جرى رفعها بمقتضى الاتفاق.

وواصلت طهران تقليص التزاماتها النووية تدريجيًا للرد على إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.
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