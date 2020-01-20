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جونسون: لدينا أكبر إمبراطورية فى التعليم الجامعى ونسعى لنقلها لإفريقيا.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:23 م
رئيس الوزراء البريطانى
رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
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البهى عمرو
قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ، إن بريطانيا لديها أكبر إمبراطورية فى التعليم الجامعى ونسعى لنقل خبراتنا لأفريقيا، موضحًا أن العالم يتغير و نظام الهجرة و التعليم يتغير.

وأضاف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون خلال كلمته بـ فعاليات القمة البريطانية الافريقية للاستثمار بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بريطانيا تقوم بمعاملة الجميع على أنهم أسوياء وذلك لجذب كل المعلومات من جميع دول العالم.

وأشار بوريس جونسون، إلى أنه يقدر تعامل الدول مع بريطانيا، واكد ان هناك منافسة مع الصين، وأن بريطانيا تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي فى 2020.

يشارك الرئيس السيسي اليوم الإثنين في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المستثمرين الأفارقة والبريطانيين.

وستغطي القمة عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، وخطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، والتجارة خاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، وفرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بأفريقيا.

وتمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية، وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أو الجديدة لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة، بين بريطانيا ودول القارة الأفريقية.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترليني عام 2018، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الإفريقية إلى حوالى 2000 شركة، وارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى حوالى 20 مليار دولار حوالى 83.15 مليار جنيه إسترلينى في العام الماضي.

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