بمثل شعبي.. رئيس الوزراء البريطانى يتسبب فى ضحك رؤساء العالم.. فيديو

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إنه اثناء زيارته لـ غانا سمع معلومة ومثل حكيم .
وأضاف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون خلال كلمته بـ فعاليات القمة البريطانية الافريقية للاستثمار بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المثل يقول "صوابعك مش زي بعضها" والجميع دخل فى ضحك شديد على القائه مثل شعبي.
وأشار بوريس جونسون، إلى أن هذا المثل حكيم ، وما أقصده أن حجم الخبرة ليست متشابه فى جميع الدول.
وقد قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ، إن بريطانية لديها أكبر إمبراطورية فى التعليم الجامعى ونسعى لنقل خبراتنا لأفريقيا، موضحًا أن العالم يتغير و نظام الهجرة و التعليم يتغير، مضيفا أن بريطانيا تقوم بمعاملة الجميع على أنهم أسوياء وذلك لجذب كل المعلومات من جميع دول العالم.
وأشار بوريس جونسون، إلى أنه يقدر تعامل الدول مع بريطانيا، واكد ان هناك منافسة مع الصين، وأن بريطانيا تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي فى 2020، مؤكدا أن بريطانيا لديها المليارات من أجل الاستثمار.
يشارك الرئيس السيسي اليوم الإثنين في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المستثمرين الأفارقة والبريطانيين.
وستغطي القمة عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، وخطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، والتجارة خاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، وفرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بأفريقيا.
وتمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية، وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أو الجديدة لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة، بين بريطانيا ودول القارة الأفريقية.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترليني عام 2018، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الإفريقية إلى حوالى 2000 شركة، وارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى حوالى 20 مليار دولار حوالى 83.15 مليار جنيه إسترلينى في العام الماضي.
وأضاف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون خلال كلمته بـ فعاليات القمة البريطانية الافريقية للاستثمار بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المثل يقول "صوابعك مش زي بعضها" والجميع دخل فى ضحك شديد على القائه مثل شعبي.
وأشار بوريس جونسون، إلى أن هذا المثل حكيم ، وما أقصده أن حجم الخبرة ليست متشابه فى جميع الدول.
وقد قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ، إن بريطانية لديها أكبر إمبراطورية فى التعليم الجامعى ونسعى لنقل خبراتنا لأفريقيا، موضحًا أن العالم يتغير و نظام الهجرة و التعليم يتغير، مضيفا أن بريطانيا تقوم بمعاملة الجميع على أنهم أسوياء وذلك لجذب كل المعلومات من جميع دول العالم.
وأشار بوريس جونسون، إلى أنه يقدر تعامل الدول مع بريطانيا، واكد ان هناك منافسة مع الصين، وأن بريطانيا تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي فى 2020، مؤكدا أن بريطانيا لديها المليارات من أجل الاستثمار.
يشارك الرئيس السيسي اليوم الإثنين في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المستثمرين الأفارقة والبريطانيين.
وستغطي القمة عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، وخطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، والتجارة خاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، وفرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بأفريقيا.
وتمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية، وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أو الجديدة لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة، بين بريطانيا ودول القارة الأفريقية.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترليني عام 2018، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الإفريقية إلى حوالى 2000 شركة، وارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى حوالى 20 مليار دولار حوالى 83.15 مليار جنيه إسترلينى في العام الماضي.