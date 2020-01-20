كارتيرون يبدأ في إعداد كاسونجو لمواجهة مازيمبي



حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على تجهيز الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الأبيض، لمواجهة مازيمبي المقبلة.



حيث قام مسؤولو نادي الزمالك بقيد اللاعب الكونغولي أمس الأحد بقائمة الفريق الأبيض المحلية والإفريقية ليحق للاعب المشاركة في مباريات الفريق الأبيض المقبلة بداية من مباراة مازيمبي.



ويتقابل الزمالك مع مازيمبي يوم الجمعة في التاسعة مساءً على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان المدرب الفرنسي قام بوضع برنامج تأهيلي خاص لكاسونجو خلال الفترة الماضية، من أجل تجهيز اللاعب بالشكل الأمثل للدخول في فورمة المباريات.



وجاء قيد كاسونجو في قائمة الزمالك بناءً على طلب كارتيرون الذي أبدى رغبته في في ضم كاسونجو لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض