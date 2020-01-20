منتخب مصر يصطدم بـ الجابون فى ربع نهائي الأمم الإفريقية لكرة اليد اليوم

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب، ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر.







أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.

يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو، فى مواجهة قوية مع نظيره الجابونى فى إطار أولى مواجهاته بدور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.وكان منتخب مصر نجح فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44 /19 والتغلب أيضا على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.