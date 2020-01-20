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أخبار البلد

انطلاق حملة طرق الأبواب ضمن مبادرة مراكب النجاه فى البحيرة.. غدا

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:40 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
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أمل مجدى
تنطلق غدًا فعاليات حملة طرق الأبواب التى ينفذها المجلس القومى للمرأة فى قرى محافظة البحيرة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة أن السنوات الماضية شهدت اقبال بعض الشباب على الهجرة غير الشرعية .

وتستمر حملة طرق الابواب لمدة يومين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و التى تتم تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة .

كما سيتم عقد لقاءات جماهيرية موسعة بالتوازي مع الحملة ، و سوف تشهد هذه اللقاءات حضور السفيرة نبيلة مكرم لتوعية الأهالى بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
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