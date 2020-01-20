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أخبار البلد

40 من أفضل عارضات العالم: مصر بلد الأمن والأمان .. صور

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:47 م
صورة لإحدى العارضات
صورة لإحدى العارضات
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محمد الاسكندرانى
وجهت 40 من أفضل وأجمل عارضات العالم رسالة إلى السائحين حول العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان وأجمل مقصد سياحي في العالم كله.

جاء ذلك عقب جولة قاموا بها في آثار الأقصر ورحلة نيلية بمدينة التاريخ، حيث قامت بتنظيم الرحلة إحدى مجموعات الفنادق المملوكة لحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة على هامش مسابقة أفضل عارضة أزياء في العالم التي يستضيفها منتجع بمدينة الغردقة وتقام فعالياتها حاليا بالمنتجع.

وقد قامت العارضات بجولة داخل معبد الأقصر إستغرقت عدة ساعات استمتعوا خلالها بالآثار التاريخية بالمعبد وسط حالة من الإعجاب والإنبهار الكبير بالآثار الفرعونية الخالدة وقاموا بالتقاط صور وفيديوهات عديدة من داخل المعبد.

ونشرت العارضات الصور والفيديوهات على حساباتهم المختلفة بوسائل التواصل الإجتماعي التي تضم ملايين المتابعين حول العالم مؤكدين إعجابهم الشديد بالأثار المصرية التي لا مثيل لها موجهين الدعوة للجميع حول العالم بزيارة مصر.

كما تجمعت العارضات في صورة جماعية وفيديو مؤكدين في صوت واحد " نحب مصر " وقاموا بمشاركة تلك الفيديوهات

كما تم تنظيم رحلة بـ "الفلوكة" للعارضات في نيل الأقصر الرائع مؤكدين أنها رحلة الأحلام بالنسبة لهم وأنهم سيعودوا مرات أخري الي مصر كسائحين مع عائلاتهم وأصدقائهم.

وقد عادت العارضات مرة أخرى إلى المنتجع بالغردقة لإستكمال فعاليات المسابقة لاختيار أفضل عارضة أزياء في العالم والتي تقام حفلتها الختامية مساء الجمعة المقبل بالغردقة.

وأكدت حبيبة الشاعر المنسق العام للمسابقة أن الأيام القليلة القادمة قبل ختام المسابقة سوف تشهد رحلات وأنشطة سياحية متعددة للمتسابقات تظهر الأمكانيات السياحية لمحافظة البحر الأحمر عامة والغردقة بوجه خاص، موضحة على حرص مجموعة الفنادق على تنظيم تلك المسابقات والأحداث للتأكيد على الأمن والأمان الذين تتمتع بهما مصر بجانب تأثيرها القوي في الدعاية والتنشيط للسياحة المصرية بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك اهتمام إعلامي عالمي بتلك المسابقات التي تلفت النظر لمصر بما يساهم في تحسين الصورة كثيرا حول العالم.

وقالت "حبيبة" أنه تم إعداد برنامج سياحي مكثف للمتسابقات وعددهم 40 متسابقة من عدة دولة أوروبية وأفريقية وآسيوية وأمريكية وقد أبدوا جميعا إشادتهم بالتنظيم الرائع للمسابقة وحفاوة الإستقبال وإعجابهم الشديد بروعة وجمال مصر ومناطقها السياحية وهو ما تم نشره منسوبا لهم بوسائل الإعلام العالمية.

وكان حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة قد أكد أن إقامة مثل تلك الأحداث والفعاليات التي تحظى بمتابعة عالمية يصب في صالح السياحة المصرية بإعتباره وسيلة جيدة للدعاية والتنشيط السياحي وتأكيد على أمن وأمان مصر، موضحا أن المقاصد السياحية الكبرى تسارع لإقامة مثل تلك المسابقات لأهميتها الترويجية والدعائية.

وأشار إلى أن مصر فازت بتنظيم تلك الدورة رقم 26 من هذه المسابقة الشهيرة عالميا بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد سياحية عديدة حول العالم سعت لتنظيمها.

وانتهت بالمنافسة بين مصر وألمانيا في التصفيات وفازت بتنظيمها الغردقة نظرا لسمعتها السياحية المتميزة والتي تم توفيرها لنجاح المسابقة.
40 من أفضل عارضات العالم: مصر بلد الأمن والأمان .. صور
40 من أفضل عارضات العالم: مصر بلد الأمن والأمان .. صور
40 من أفضل عارضات العالم: مصر بلد الأمن والأمان .. صور
40 من أفضل عارضات العالم: مصر بلد الأمن والأمان .. صور
40 من أفضل عارضات العالم: مصر بلد الأمن والأمان .. صور
40 من أفضل عارضات العالم: مصر بلد الأمن والأمان .. صور
40 من أفضل عارضات العالم: مصر بلد الأمن والأمان .. صور
40 من أفضل عارضات العالم: مصر بلد الأمن والأمان .. صور
40 من أفضل عارضات العالم: مصر بلد الأمن والأمان .. صور
40 من أفضل عارضات العالم: مصر بلد الأمن والأمان .. صور
40 من أفضل عارضات العالم: مصر بلد الأمن والأمان .. صور
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