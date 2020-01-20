AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. مراكب النجاة تجوب مراكز الشباب بالبحيرة.. صور

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:48 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ورشة عمل بمركز شباب زاوية ابو شوشة بمدينة الدلنجات حول مخاطر الهجرة الغير شرعية و مراكب النجاة ووضع الحلول وذلك بمشاركة شباب مراكز شباب "سكران والديب' وابو صماده, بويط وسمخراط والمجد بالرحمانية"

بأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بضرورة التوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية والتعريف بكافة الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكاتف الجهود وتقديم كافة سبل الدعم لتحقيق المستهدف من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل للشباب من خلال عقد الندوات وورش العمل واللقاءات والدورات ووسائل التواصل المختلفة.  

يذكر أن محافظة البحيرة إحدى المحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولذلك تم جعلها المحطة الثانية فى استراتيجية عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتى تستهدف من خلالها وزارة الهجرة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى11 محافظة مختلفة بنطاق الجمهورية، وذلك بعد أن شهدت محافظة الفيوم انطلاق المبادرة، من خلال عدد من الفعاليات تضمنت عقد لقاءات جماهيرية بالمرأة والشباب وطلاب المدارس، بالإضافة لزيارة عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.
للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. مراكب النجاة تجوب مراكز الشباب بالبحيرة.. صور
للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. مراكب النجاة تجوب مراكز الشباب بالبحيرة.. صور
للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. مراكب النجاة تجوب مراكز الشباب بالبحيرة.. صور
للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. مراكب النجاة تجوب مراكز الشباب بالبحيرة.. صور
للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. مراكب النجاة تجوب مراكز الشباب بالبحيرة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة: مبادرة مراكب النجاة تنطلق من جميع محافظات مصر.. نواب: الهجرة غير الشرعية ظاهرة مرضية ولابد من التخلص منها بالتوعية.. تعاون مشترك بين مصر وأوروبا للحد منها

وزيرة الهجرة في الفيوم لتفعيل مبادرة مراكب النجاة

نبيلة مكرم: نستهدف توعية 150 ألف مواطن بالفيوم من مخاطر الهجرة غير الشرعية

مراكب النجاة.. مبادرة الرئيس تنطلق من الفيوم لمكافحة الهجرة غير الشرعية

«مراكب النجاة».. مبادرة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.. فيديو

مكرم تزور قرية تطون لعقد لقاء جماهيري للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ترشيحاتنا

وصول السيسي لمقر انعقاد القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو.. الأهلي يعلق على الاستبدال الإفريقي.. لقاء الجنايني مع محمد صلاح

بفستان لامع.. زوجة محمد إمام تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

براد بيت وطليقته جينيفر أنيستون يخطفان الأنظار في حفل Screen Actors Guild awards

كيف تحصل على عضوية النادي الأهلي بالتقسيط؟

انتصر على 200 ألف روماني.. قصة الأسد الباسل محطم الإمبراطورية البيزنطية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان مغربى.. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير

تعرف على الوسائد الهوائية airbags وكيفية عملها في سيارتك.. صور

تقرير مفصل عن مميزات وعيوب ام جي mg rx5 وأسعارها بعد خصومات 2020 .. صور