للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. مراكب النجاة تجوب مراكز الشباب بالبحيرة.. صور

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ورشة عمل بمركز شباب زاوية ابو شوشة بمدينة الدلنجات حول مخاطر الهجرة الغير شرعية و مراكب النجاة ووضع الحلول وذلك بمشاركة شباب مراكز شباب "سكران والديب' وابو صماده, بويط وسمخراط والمجد بالرحمانية"





بأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بضرورة التوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية والتعريف بكافة الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن.





ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكاتف الجهود وتقديم كافة سبل الدعم لتحقيق المستهدف من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل للشباب من خلال عقد الندوات وورش العمل واللقاءات والدورات ووسائل التواصل المختلفة.



