مصر تفوز بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية على مستوى أفريقيا

فازت مصر، ممثلة في البريد المصري، بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية على مستوى أفريقيا، حيث تسلم الجائزة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري.
جاء ذلك خلال المشاركة في احتفالية الاتحاد البريدي الأفريقي بالذكرى الأربعين على إنشائه والتي أقيمت بمدينة أروشا بتنزانيا، حيث قام يونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بتسليم الجائزة إلى رئيس البريد المصري.
وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري في بيان اليوم الاثنين إن فوز مصر ممثلة في البريد المصري بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية على مستوى أفريقيا يأتي استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصري علي المستوي الإقليمي والدولي خلال الفترة الماضية ويمثل تجسيدًا واضحًا لما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع سواء في الخدمات البريدية أو المالية أو الحكومية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي علي كافة إجراءات العمل وتطوير البنية التحتية.
بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم للدول الأفريقية من خلال مركز التدريب الإقليمي بالقاهرة الأمر الذي أدى إلى اعتماد اتحاد البريد الأفريقي التجربة المصرية وتعميمها على البلدان الأفريقية.
وأضاف "الصغير" أن هذا الإنجاز تم تحقيقه بفضل دعم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستمر للبريد المصري في كافة المجهودات التي يقوم بها والعاملين به الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذي جعل البريد المصري مثلا يحتذى به بين كافة المؤسسات البريدية الأفريقية.
وعلى صعيد متصل، وقع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي اتفاق تعاون لتنفيذ مبادرة [email protected] في جمهورية مصر العربية والتي تهدف إلى ترويج وتطوير التجارة الإلكترونية بين الهيئات البريدية الإفريقية بحضور يونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل والمهندس ايزاك كامويلي وزير الأشغال والنقل والاتصالات التنزاني.
وينص الاتفاق على تفعيل منصة أفريقية للتجارة الإلكترونية لصالح البلدان الأفريقية تتولى مصر العمل عليها بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة، ويهدف إلى التغلب على الحواجز التي تعترض التجارة الإلكترونية في أفريقيا وتمكين مصر لتكون بوابة التجارة الإلكترونية لها بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي في تقديم الخدمات اللوجستية لصالح البلدان الأفريقية من خلال تجميع وإعادة توجيه الطرود الواردة إلى كافة الدول الأفريقية عن طريق مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة.
كما عقد عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري اجتماعا موسعا مع رؤساء البريد بالدول الأفريقية الإثنى عشر للمشاركين في الاحتفالية بهدف الترويج لمنصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالبريد المصري والتنسيق والإعداد لورشة العمل التي من المقرر عقدها يومي 26 و27 يناير من الشهر الجاري بالقاهرة لتقديم الدعم الفني للدول الأفريقية في مجال التجارة الإلكترونية بهدف تسهيل التجارة الإلكترونية بين الدول الأفريقية.
كما وقع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري ودان كاجوي المدير العام والرئيس التنفيذي للبريد الكيني بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة الفرصة لعملاء البريد الكيني للتسوق من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة.
وبموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الإلكترونية ليتمكن عملاء بريد كينيا من التسوق الإلكتروني من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين بكل سهولة حيث سيتم جمع البعائث من هذه الدول الثلاث وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة ومن ثم إلى كينيا مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.
جاء ذلك خلال المشاركة في احتفالية الاتحاد البريدي الأفريقي بالذكرى الأربعين على إنشائه والتي أقيمت بمدينة أروشا بتنزانيا، حيث قام يونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بتسليم الجائزة إلى رئيس البريد المصري.
وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري في بيان اليوم الاثنين إن فوز مصر ممثلة في البريد المصري بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية على مستوى أفريقيا يأتي استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصري علي المستوي الإقليمي والدولي خلال الفترة الماضية ويمثل تجسيدًا واضحًا لما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع سواء في الخدمات البريدية أو المالية أو الحكومية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي علي كافة إجراءات العمل وتطوير البنية التحتية.
بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم للدول الأفريقية من خلال مركز التدريب الإقليمي بالقاهرة الأمر الذي أدى إلى اعتماد اتحاد البريد الأفريقي التجربة المصرية وتعميمها على البلدان الأفريقية.
وأضاف "الصغير" أن هذا الإنجاز تم تحقيقه بفضل دعم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستمر للبريد المصري في كافة المجهودات التي يقوم بها والعاملين به الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذي جعل البريد المصري مثلا يحتذى به بين كافة المؤسسات البريدية الأفريقية.
وعلى صعيد متصل، وقع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي اتفاق تعاون لتنفيذ مبادرة [email protected] في جمهورية مصر العربية والتي تهدف إلى ترويج وتطوير التجارة الإلكترونية بين الهيئات البريدية الإفريقية بحضور يونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل والمهندس ايزاك كامويلي وزير الأشغال والنقل والاتصالات التنزاني.
وينص الاتفاق على تفعيل منصة أفريقية للتجارة الإلكترونية لصالح البلدان الأفريقية تتولى مصر العمل عليها بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة، ويهدف إلى التغلب على الحواجز التي تعترض التجارة الإلكترونية في أفريقيا وتمكين مصر لتكون بوابة التجارة الإلكترونية لها بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي في تقديم الخدمات اللوجستية لصالح البلدان الأفريقية من خلال تجميع وإعادة توجيه الطرود الواردة إلى كافة الدول الأفريقية عن طريق مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة.
كما عقد عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري اجتماعا موسعا مع رؤساء البريد بالدول الأفريقية الإثنى عشر للمشاركين في الاحتفالية بهدف الترويج لمنصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالبريد المصري والتنسيق والإعداد لورشة العمل التي من المقرر عقدها يومي 26 و27 يناير من الشهر الجاري بالقاهرة لتقديم الدعم الفني للدول الأفريقية في مجال التجارة الإلكترونية بهدف تسهيل التجارة الإلكترونية بين الدول الأفريقية.
كما وقع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري ودان كاجوي المدير العام والرئيس التنفيذي للبريد الكيني بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة الفرصة لعملاء البريد الكيني للتسوق من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة.
وبموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الإلكترونية ليتمكن عملاء بريد كينيا من التسوق الإلكتروني من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين بكل سهولة حيث سيتم جمع البعائث من هذه الدول الثلاث وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة ومن ثم إلى كينيا مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.