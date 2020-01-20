التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمنظمة الدولية للهجرة

تم اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية التوقيع على مذكرة تفاهم محدثة بين الجامعة والمنظمة الدولية للهجرة.





شهد مراسم التوقيع السفيرة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية و السيدة كارميلا جودو، مدير المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة .







ويأتي تحديث وتطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2000 ليواكب مختلف التغيرات والتطورات سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي حيث يعكس التزام الطرفين بتقوية وتعزيز التعاون المشترك في تناول قضايا الهجرة، ورعاية مصالح المهاجرين وحمايتهم وكذلك العمل على تثمين التعاون القائم بين الجامعة العربية والمنظمة الدولية للهجرة.





وافاد بيان صحفي صادر عن الجامعة بان جامعة الدول العربية تعمل بكل جهد على دعم العمل العربي المشترك في مجال الهجرة، وتعزيز سبل التعاون مع كافة الجهات الإقليمية والدولية المعنية من خلال الياتها المختلفة.