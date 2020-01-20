خبير استثماري: السوق الإفريقي سيصبح الأول على المستوى الدولي.. فيديو

قال هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار، ان القارة الافريقية تتغير على المستوى الاقتصادي، وبالتالي يؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع في الكثير من الدول العربية، وبالتالي السوق الافريقي اصبح سوق واعد، موضحا ان هناك تنافس وصراع ما بين الأسواق العالمية والافريقية، ومن المتوقع ان يستمر هذا التنافس خلال هذه الفترة.



ولفت هشام ابراهيم، اثناء مداخلته على قناة اكسترا نيوز، إلى ان هناك عدد كبير من الدول العربية يتلاقى مع بعضهم البعض، وذلك يعد عنصر هام يعمل على تشجيهع الاستثمارات الكبرى داخل، مشيرا الى ان القارة الافريقية يحدث بداخلها تطور تدريجي.



وأكد هشام ابراهيم، ان هناك توازن بين الدول الأفريقية، مشيرا الى وجود تباين بين كفاءات بعض الدول فى معدلات التنمية وايضا فى الخطط الاقتصادية.



وأوضح هشام إبراهيم، ان مصر تدرك ضرورة بناء الذات من الداخل، الذي يعمل على رفع المستوى الاقتصادي داخل المجتمع وتحسين مستوى معيشة الأفراد فيها، بالإضافة إلى وضوح رؤية التنمية داخل الدولة.



وأفاد هشام إبراهيم، ان المجتمع الدولي يعول على سوق العمل الافريقي الكثير من الامور، وانه سيصبح السوق الأول على المستوى الدولي بحلول عام 2040، مشيرا الى ان خروج بريطانيا من اتفاقية الاتحاد الاوروبي لن تؤثر عليها كثيرا.