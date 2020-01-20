ردا على شكوى مواطن .. الجيزة تشن حملة شاملة على شارع ناصر الثورة وتبحث إمكانية رصفه

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدا في العمل على بحث وحل شكاوى المواطنين والتفاعل الفوري معها، مؤكدًا على التواصل مع المواطنين والتواجد الميداني للعمل على حل مشاكلهم جذريا والاستماع إلى آرائهم للنهوض بمستوى الخدمات.



جاء ذلك خلال اللقاء الدورى لمحافظ الجيزة بالمواطنين، حيث استمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من سوء حالة النظافة بشارع ناصر الثورة ووجود تعديات للمحلات والمقاهي على نهر الشارع وقد وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بالتنسيق مع هيئة النظافة وتنفيذ حملة مشتركة على كافة المنشأت المتواجدة بالشارع ورفع كفاءة الإنارة والنظافة به والمتابعة الدورية لعدم السماح بأشغال الطريق مجددًا موجها ببحث إمكانية رصف وتطوير الشارع فور انتهاء أعمال المرافق باعتباره أحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم.



كما استمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من مالكي الدور الأرضي بشارع ص بحدائق الأهرام لقيامه بتعديه على منطقة الاشتراطات والمنافع العامة بالعقار لقيامه بعمل تاندة وتقفيل الردود الأمامي مخالفا بذلك قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وقد وجه المحافظ حي الهرم باخطار المواطن بإزالة المخالفة خلال ٢٤ ساعة وفي حالة عدم الالتزام يتم إزالتها عن طريق الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما فحص المحافظ طلب مواطن بشارع جابر جابر متفرع من القومية العربية بحي شمال الجيزة لقيام المالك ببناء الدور السابع بالأرضي بدون ترخيص مما أثر علي الحالة الإنشائية للعقار .



ووجه المحافظ حي شمال الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المالك وسرعة عرض حالة العقار علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقرير هندسي بحالة العقار حرصا على سلامة المواطنين.



وفي نهاية اللقاء أشاد المواطنون بأهمية انعقاد اللقاء الدوري للتفاعل من إجل التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمواطن من أجل النهوض بمستوى الخدمات .



اللقاء الأسبوعي الذى عقده المحافظ مع المواطنين جاء بحضور المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم والأستاذ محمد نور رئيس حي العمرانية والأستاذ أسامة السقعان رئيس حي شمال الجيزة والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.