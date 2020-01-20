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حوادث

انتحار طالب ثانوي لخلافات أسرية بإحدى قرى العدوة شمال المنيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أنهى طالب بالمرحلة الثانوية حياته بشنق نفسه بسبب خلافات أسرية بإحدى قري مركز العدوة شمال المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، بانتحار محمد. ع. ا 16 سنة، طالب مقيم بإحدى قرى المركز شنقا، بسبب خلافات أسرية.

وبانتقال الرائد محمد صلاح، رئيس مباحث المركز تبين أن الطالب أعد لنفسه مشنقة بغرفة الخاصة، وقام بالانتحار بسبب خلافات أسرية. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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