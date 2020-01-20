مليار و100 مليون جنيه إجمالي المبالغ المضبوطة في قضايا فساد خلال 2019

أصدرت، وحدة مراقبة النزاهة والشفافية، بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، التقرير الرصدي السادس حول الفساد فى مصر لعام 2019، ويتضمن التقرير، الذي يقع في 37 صفحة، عددًا من الملاحظات من واقع رصد وتوثيق قضايا الفساد فى مصر خلال العام الماضى، وكانت أهمها على النحو التالى:



أولًا: بلغ عدد قضايا الفساد التي تم توثيقها خلال عام 2019 نحو 120 قضية.



ثانيا: بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فى تلك القضايا نحو مليار و100 مليون جنيه.



ثالثا: جاءت محافظة القاهرة فى المركز الأول كأعلى المحافظات التى شهدت حالات فساد، بحوالى 41 قضية، تلتها محافظة الجيزة ثم الإسكندرية والسويس بـ6 قضايا، وأقلها محافظات بنى سويف والبحيرة وأسوان وبورسعيد بحالة واحدة، فيما لم تسجل محافظات الوادى الجديد والدقهلية أى حالات في عام 2019.



رابعا: جاء المتهمون بارتكاب وقائع فساد من فئة كبار الموظفين وصغار الموظفين ومواطنين عاديين لا يحتلون أي مناصب حكومية.



خامسا: جاء شهرا مايو وأكتوبر كأعلى شهرين شهدا حالات القبض على متهمين بالفساد، بحوالى 19 حالة، ويليهما شهر يناير بـ18 حالة، وفبراير ويونيو ونوفمبر 12 حالة، وجاء شهر أبريل كأقل شهر شهد حالات ضبط قضايا فساد بحالة واحدة.



سادسا: جاءت وزارتا التنمية المحلية والمالية كأعلى وزارتين شهدتا حالات ضبط لقضايا الفساد بـ14 حالة، تليهما وزارة العدل بـ13 حالة، فيما جاءت أقلها فى وقوع حالات فساد وزارتا الاتصالات والبيئة بحالة واحدة.



وقال سعيد عبدالحافظ مدير الملتقى، إن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة فى مجال مكافحة الفساد خلال الست سنوات الماضية، بوضع استراتيجيات واضحة لمكافحة الفساد وسقوط موظفين كبار تربحوا من الوظيفة العامة، وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية لاجتثاث آفة الفساد واستكمال إجراءات التنمية فى مصر، مشيرا إلى أهمية استكمال ذلك بصدور تشريعات تتسق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد في مصر.



وطالبت وحدة مراقبة النزاهة والشفافية بملتقى الحوار، في ختام تقريرها، بعدد من التوصيات، أهمها:



1- سرعة إصدار قانون خاص لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد.



2- إصدار قانون يضمن للمواطن حرية الوصول للمعلومات.



3- النظر في اتخاذ تدابير لتعزيز تحديد وشفافية الجهات التي تسهم في التبرع للمرشحين لمناصب منتخبة والأحزاب السياسية.



4- اتخاذ التدابير اللازمة لإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لضمان تفعيل القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن منع تضارب المصالح.



5- إصدار تشريع ينظم مسألة المساعدة القانونية المتبادلة أو استرداد الموجودات بشكل تفصيلي في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل (المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال)، على أن يتضمن مجموعة التدابير والإجراءات المتاحة في الإجراءات الجنائية الداخلية، بما فيها تلك المتعلقة بتتبع وتجميد وحجز ومصادرة الممتلكات.



6- تعزيز تدابير إقرار الذمة المالية الخاصة بالموظفين العموميين المحددين، وكذلك الرقابة الداخلية وعملية المراجعة، واعتماد نظام لتقديم الإقرارات بشكل إلكتروني.



7- النظر في إلزام الموظفين العموميين المعنيين، الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب، بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة.



8- إصدار قانون يمنح الدولة الحق فى مصادرة ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرَّم أو ارتبطت به، دون إدانة جنائية، في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب (الوفاة أو الفرار أو الغياب).