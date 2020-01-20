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ثقافة

3 ليالى لباليه أنا كارنينا على المسرح الكبير في دار الأوبرا

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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طارق موسى
نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى التعاقد مع فرقة باليه ميلانو الإيطالية تحت إشراف مديرها الفنى كارلو بيستا لتقديم ثلاثة ليالى لباليه انا كارنينا للموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى فى الثامنة مساء ايام الاربعاء، الخميس، الجمعة 22 ، 23 ، 24 يناير على المسرح الكبير .

صمم رقصات الباليه والمناظر والملابس والإضاءة تيت كاسك - ماركو بيستا – فيدريكو فيراتتى – ماركو ترياكا وأحداثه مستلهمة من إحدى الكلاسيكيات الأدبية العالمية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الروسى الشهير ليو تولستوى وتدور فى موسكو خلال القرن التاسع عشر فى فصلين حول شخصية الزوجة والام الارستقراطية آنا كارنينا التى تلتقى بالضابط فرونسكي وتقع فى غرامه فتشعر بكراهية لزوجها وبعد صراع طويل تختار حبيبها وتتخلى عن اسرتها فينبذها المجتمع ويزهد فرونسكى فى حبها ويبتعد عنها فتتحول حياتها إلى جحيم وينتهي الصراع بأن تلقي بنفسها تحتَ عجلات القطار لتتخلص من حياتها وتنهى قصة الحب اليائسة.

يذكر أن فرقة باليه ميلانو تضم مجموعة من العرضين المهرة ويجمع ريبرتوارها مجموعة من الاعمال الكلاسيكية الشهيرة الى جانب عروض تم تصميمها خصيصًا لها، طافت معظم ارجاء العالم فى جولات فنية ناجحة وحصلت على العديد من الجوائز.
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