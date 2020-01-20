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رياضة

النصر يضم عصام سعد حارس البلدية والشرطة رسميا

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
اعلن نادي النصر القاهري عن التعاقد مع عصام سعد حارس مرمي نادي بلدية المحلة واتحاد الشرطة السابق رسميا وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني في دوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

وانضم عصام سعد للنصر بناء علي رغبة سيد عيد المدير الفني للفريق وذلك بعد إصابة احمد جمال حارس المرمي

ووقع عصام سعد للنصر لمدة ثلاثة مواسم ويعد إضافة قوية للفريق في ظل خبراته الكبيرة حيث سبق له اللعب للعديد من الأندية بالدوري المصري الممتاز

من ناحية أخري يخوض النصر اليوم مباراة هامة بمواجهة كوكاكولا في الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني

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