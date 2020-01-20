AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قاضي عراقي : التشريعات تبنت وقف تنفيذ الدعاوى الإدارية بشرط الجدية

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:14 م
مجلس الدولة بالعراق
مجلس الدولة بالعراق
Advertisements
محمد زهير
قال المستشار عبداللطيف نايف، نائب رئيس مجلس الدولة بالعراق، إن الكثير من التشريعات بالقانون العراقي تبنت نظام وقف التنفيذ والاجراءات العاجلة في الدعاوى الادارية، بشرط أن تكون هناك اسباب جدية.

وأضاف نايف، جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أنه يجوز وقف القرارات الادارية السلبية، بالرجوع لأحكام المادة السابعة، لسنة ١٩٦٩، مضيفا ان وقف التنفيذ كان يتم الطعن به امام محاكم القضاء العادي، بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٩٨ أمام محاكم الافراد والموظفين بالعراق، قبل منحه لمجلس الدولة.

واشار الى ان هناك شروط لوقف التنفيذ، ولا يشترط ان يكون في صحيفة الدعوى، بل يكون في طلب مستقل، كما يكون شرط الاستعجال ترتبط بما يتعذر مداركته، والخطر الذي قد يصيب الافراد، او هناك ضرر مادي يهدد الافراد او المؤسسات.

ولفت الى ان المحكمة الادارية العليا، تنظر في وقف القرار الاداري خلال فترة زمنية لا تجاوز ١٥ يوما.

وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب رئيس مجلس الدولة: المُشرع منح المخاطبين بالقرارات الإدارية إمكانية الطعن عليها

رئيس مجلس الدولة: الاتحاد العربي للقضاء الإداري يستهدف توطيد روابط الأخوة بين المحاكم العربية

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإدارى صحيح إلى أن يُثبت عكسه

عمر مروان: العربي للقضاء الإداري يستهدف توطيد الصلة وتبادل الخبرات بين المشاركين

رئيس مجلس الدولة: نظام وقف التنفيذ يرتبط بتحقيق العدالة الناجزة

قاض بمجلس الدولة: قرارات الجهة الإدارية المعيبة يوقفها القضاء دون الأشخاص

ترشيحاتنا

ما الذي يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب؟

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو.. الأهلي يعلق على الاستبدال الإفريقي.. لقاء الجنايني مع محمد صلاح

بعد تصاعد الاحتجاجات.. الرئيس العراقي يعلن اسم رئيس الوزراء الجديد اليوم

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

الخطيب يتدخل لإنهاء الملفات الشائكة في فريق الكرة بالأهلي

ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشيه في كوريا والصين.. أعراض الالتهاب الرئوي

أسعار جيلي geely من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

بقفطان مغربى.. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير