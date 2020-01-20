قاضي عراقي : التشريعات تبنت وقف تنفيذ الدعاوى الإدارية بشرط الجدية

قال المستشار عبداللطيف نايف، نائب رئيس مجلس الدولة بالعراق، إن الكثير من التشريعات بالقانون العراقي تبنت نظام وقف التنفيذ والاجراءات العاجلة في الدعاوى الادارية، بشرط أن تكون هناك اسباب جدية.



وأضاف نايف، جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أنه يجوز وقف القرارات الادارية السلبية، بالرجوع لأحكام المادة السابعة، لسنة ١٩٦٩، مضيفا ان وقف التنفيذ كان يتم الطعن به امام محاكم القضاء العادي، بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٩٨ أمام محاكم الافراد والموظفين بالعراق، قبل منحه لمجلس الدولة.



واشار الى ان هناك شروط لوقف التنفيذ، ولا يشترط ان يكون في صحيفة الدعوى، بل يكون في طلب مستقل، كما يكون شرط الاستعجال ترتبط بما يتعذر مداركته، والخطر الذي قد يصيب الافراد، او هناك ضرر مادي يهدد الافراد او المؤسسات.



ولفت الى ان المحكمة الادارية العليا، تنظر في وقف القرار الاداري خلال فترة زمنية لا تجاوز ١٥ يوما.



وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.