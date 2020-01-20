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برلمان

برلمانية تفتح ملف الحمولة الزائدة لسيارات النقل.. وتؤكد: تتسبب فى كوارث

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:58 م
النائبة داليا يوسف
النائبة داليا يوسف
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فريدة محمد
تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار حالات كثيرة لسقوط بعض الكباري وخاصة كباري المشاة، بسبب عدم التزام الشاحنات الكبيرة بالحد الأقصى للحمولة المسموح بها.

وأكدت يوسف فى بيان صحفى لها، أن هذا الأمر أصبح يهدد سلامة الجميع ويعرض حياتنا للخطر، خاصة وأنها تسبب الكثير من الحوادث وتودى بحياة المواطنين، وتتلف الكبارى والممتلكات العامة أيضا.

وأكملت عضو البرلمان، أن الحمولة الزائدة تسبب تهالك الطريق ويتقلص عمره، حيث أن مخالفات النقل الثقل من الأسباب الرئيسية لتدمير الطرق المصرية، كما أن حمولات سيارات النقل الزائدة تؤدي إلي تهالك وتدمير شبكات الطرق، فضلا عن بشاعة حوادثها فهي تحصد العديد من الارواح.

وطالبت داليا يوسف بضرورة وضع إستراتيجية بالتعاون بين وزارتي النقل والداخلية لمنع الحمولات الزائدة وتوقيع غرامات وعقوبات قوية ضد المخالفين.
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