أنت أخويا مش صاحبي .. أحمد حسني يوجه رسالة لـ أمير كرارة



وجاءت التعليقات كالاتي:

مينفعش اتنين حلوين كدا

بشوات مصر

صباح الألوان

الاتنين فخامه

نفسي أشوف صورة ليك وأنت صغير

يا حلو الملامح





يذكر أن أحمد صلاح حسنى قدم آخر أعماله بفيلم "الممر" مع النجم أحمد عز، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وسجل 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته محمد فراج، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أحمد فلوكس، أسماء أبو اليزيد، هند صبرى، وآخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.



يعد مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.

نشر الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة بصحبة الفنان أمير كرارة وكتب عليها "أخويا مش صاحبي".وظهر صلاح حسني في الصورة بإطلالة طبق الأصل للفنان أمير كرارة بعيون خضراء ولحية بنية اللون وكأنهمة تؤامان.