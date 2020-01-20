شعراء من 4 دول في خامس حلقات مسابقة شاعر المليون

تنطلق مساء غد الثلاثاء من مسرح «شاطئ الراحة» بأبو ظبي، خامس حلقات برنامج شاعر المليون، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبو ظبي، وذلك في إطار إستراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، حيث ستشهد الحلقة مشاركة 6 شعراء من 5 دول عربية (الكويت والسعودية والبحرين وسوريا).



ويتنافس الفرسان الـ 6، وهم أحمد بن جدعان العازمي من الكويت، وأحمد بن عايد البلوي من السعودية، ومحمد الشريقي من سوريا، ومحمد بشير العنزي من البحرين، ومحمد بن نجر الذيابي من السعودية، ومطلق الجبعاء الدويش من السعودية، في تقديم روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن والشاعر حمد السعيد.



وكانت الحلقة الماضية من البرنامج قد أسفرت عن تأهل غازي العون السردي من الأردن بنتيجة 45/50، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم: تركي الحبسي من سلطنة عمان، وسالم محمد الملا من الإمارات، وعادل وصل الله الحارثي من السعودية، وعبد المجيد سعود الغيداني من السعودية، ومحمد حسين الشمري من العراق، إلى حين انتهاء فترة تصويت الجمهور، من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون بداية الحلقة الخامسة، حيث سيعلن مقدما البرنامج حسين العامري وأسمهان النقبي عن نتائج التصويت والمتأهلين للمرحلة التالية.



يُذكر أن عدد الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون هي 16 حلقة، ويتم تقسيمها لمراحل عدة، حيث يتم في المرحلة الأولى مشاركة الـ 48 شاعرًا ضمن ثماني أمسيات يشارك في كل منها 6 شعراء، ويتأهل منهم 3 شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولًا إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن أربع حلقات يشارك في كل منها أيضًا ستة شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعرًا، والمرحلة الثالثة تظم 12 شاعرًا يتم تقسيمهم على أمسيتين يتأهل في نهاية كل أمسية 3 شعراء.



أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف النهائية)، فيقدم الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم ويتم إعطاؤهم درجات من 30% دون استبعاد أي أحد، ومن ثم ينتقلون إلى مرحلة التصويت التي تستمر لمدة أسبوع ولها 40 %، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية النهائية) يعود الشعراء الست ليقدموا روائعهم الشعرية أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات من 30%، ومع ختام الأمسية الأخيرة يتم جمع درجات لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمسيتين بمجموع (60%)، بالإضافة إلى نسبة تصويت الجمهور (40%)، ليتم ترتيب الفائزين من الأول إلى السادس.