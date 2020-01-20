أحمد شندي يكتب: الثقة في كفاءة رجل الدين

إن مسئولية رجال الدعوة من علماء وخطباء ووعاظ وهم يدعون إلي الحق والخير وينفرون من الشر والباطل، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كبيرة وممتدة مع الإنسان منذ أن يعقل وينتهي حتي آخر لحظات العمر، ذلك في الوقت الذي تتوقف فيه رعاية الآباء والأمهات، المعلمين عند مرحلة زمنية، وأشد ما يروع الشباب في يقينهم ويفجعهم في ثقتهم ما قد يجدونه من رجال الدعوة من الانفصال الرهيب بين العقيدة

والعمل، أو بين المبدأ والسلوك، ولكي يقوم رجل الدين بدوره في الدعوة إلي الدين وإيصال أحكامه وشرائعه إلي الأفراد مع توضيحها وتقديمها لهم بصورة سهلة ويسيرة خاصة أمام تحديات العلم والتكنولوجيا المطردة والتي تتطلب منه بذل جهد كبير في استيعاب مستحدثاتها والانطلاق منها إلي آفاق رحبة تتفق وتلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين من خلال منظور إسلامي؛ فإنه لابد من إعداده علميا وثقافيا وخلقيا ووجدانيا.... بحيث يتمتع بصفات شخصية متميزة(سليم الجسم، قوي الشخصية، ووجدانيا....بحيث يتمتع بصفات شخصية متميزة( سليم الجسم، قوي الشخصية، حسن المظهر، هادئ النفس، واسع الأفق......) ويكون موقنا برسالته، قادرا علي العمل في مجال الدعوة، ملما بأصول الإسلام وأحكامه وتعاليمه من مصادرها الصحيحة. وهذا وينبغي علي المجتمع المصري باعتبار رجل الدين قدوة لمعظم الشباب أن يهتم به ويضعه في المنزلة التي يستحقها وأن يرفع من مستواه المادي، ويشيع الثقة فيه، ويلزم الجميع باحترامه وتقديره.



حيث يجب أن تسود في المجتمع المصري روح الأخوة الإنسانية، لا فرق ولا تفريق في المعاملة، ولا في الحكم والقضاء بين غني وفقير وبين أسود وأبيض، وبين حاكم ومحكوم، كلهم سواسية في الإنسانية وفي العبودية لله الواحد الأحد، إنما الأفضلية لمن هو أنقي وأصلح من حيث التقدير والاحترام، وذلك للتشجيع علي التقوي والفضيلة، قال تعالي " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، وقوله سبحانه" إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم". وتوافر روح الأخوة الإنسانية في المجتمع تجعل الإنسان يعترف بحق الإنسان في الوجود والحياة، وتحول الإنسان من جامح تتحكم فيه أنانيته، إلي مشارك لغيره في الحياة، وكذا تجعل الإنسان يحول دون إضرار أخيه، يشاركه سروره وأحزانه، ويترافق به في ضعفه وعجزه، ويمد له يد المعونة عند الحاجة، ويقدم له الرأي والمشورة.

