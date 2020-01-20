AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس الشباب المصرى يطلق الحوار المجتمعي لمناهضة التحرش

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:19 م
مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري
Advertisements
أمانى نوار
أطلق مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح ، أولى جلسات الحوار المجتمعي، لمواجهة ظاهرة التحرش بمشاركة لفيف من الرموز السياسية والبرلمانية والدينية، والمجتمع المدني وعدد من الباحثين المتخصصين في هذا الشأن .

حيث تناول الحوار ، عددًا من النقاط الهامة بهدف وضع رؤية واستراتيجية واضحة ، لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت للأسف أحد آفات مجتمعنا في الفترة الأخيرة ، وتم الاتفاق علي العمل علي تعزيز الوعي بين المواطنين بخطورة هذه المشكلة وتعزيز دور المؤسسات الدينية في مواجهة هذه الظاهرة بالإضافة لمخاطبة المشرع لسرعة إصدار قانون مكافحة العنف ضد المرأة وإنشاء نيابة مستقلة لهذه النوعية من القضايا وتعديل القانون الحالي والنص علي المحافظة علي سرية بيانات الضحية بمخاطبة وزارة التربية والتعليم لتدريس مادة لتقبل الاخر بالإضافة للإستفادة من التجارب والخبرات الدولية الناجحة في مواجهة هذه المشكلة .

شارك في الحوار النائبة هالة ابو السعد عضو مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة والدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية ويوسف إدوارد مدير قطاع الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية ومها ابو بكر عضو لجنة كتابة الدستور وامنة فزاع رئيس نادي المرأة الإفريقية وهاني ابراهيم مدير مركز المحروسة للتنمية وسارة خليف رئيس مؤسسة اجدع ناس والنقابية العمالية نشوى الشريف ولفيف من الباحثين المتخصصين مثل بسمة محمود وحبيب احمد وكوادر مجلس الشباب المصرى ابراهيم مدين ورولا صبحي .

الجدير بالذكر أن هذه الورشة تقام ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي يطلقها مجلس الشباب المصرى ضمن فعاليات عام الحوار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب المصري يطلق منتدي منظمات المجتمع المدني في دورته الثانية

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية بعنوان: "حياتك أمانة.. حافظ عليها"

ندوة تثقيفية بجامعة حلوان حول مناهضة العنف ضد المرأة

تفعيل مبادرة دوي داخل مدارس الطور لمواجهة ظاهرة التحرش ضد النساء

إشادة برلمانية بقرار السيسي بتدريس مادة احترام الآخر | نواب: خطوة استباقية لتعريف القيم الانسانية للمدرسين والطلاب..والرئيس دائما ما يكون عند حسن ظن شعبه

مجلس الشباب المصرى يطلق الحوار الوطني حول الإدارة المحلية

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ : لم اشتر بيراميدز عندا فى الأهلي.. والخطيب كان يعلم

غنّت جالسة على كرسي.. شيرين عبد الوهاب تثير قلق جمهورها في جدة

تستاهل كل خير.. رسالة سعد سمير لـ عمرو السولية

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الحوثي على مسجد لـ 111 قتيلا

شاهد .. ماذا قال محمد صلاح لصديقه لوفرن بعد هدفه في مانشستر يونايتد

نجم منتخب سوريا: كنا نستمد قوتنا من رمضان صبحي.. والحظ عاندنا أمام أستراليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو 2020

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم

بعد تفشيه في كوريا والصين.. أعراض الالتهاب الرئوي