مجلس الشباب المصرى يطلق الحوار المجتمعي لمناهضة التحرش

أطلق مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح ، أولى جلسات الحوار المجتمعي، لمواجهة ظاهرة التحرش بمشاركة لفيف من الرموز السياسية والبرلمانية والدينية، والمجتمع المدني وعدد من الباحثين المتخصصين في هذا الشأن .



حيث تناول الحوار ، عددًا من النقاط الهامة بهدف وضع رؤية واستراتيجية واضحة ، لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت للأسف أحد آفات مجتمعنا في الفترة الأخيرة ، وتم الاتفاق علي العمل علي تعزيز الوعي بين المواطنين بخطورة هذه المشكلة وتعزيز دور المؤسسات الدينية في مواجهة هذه الظاهرة بالإضافة لمخاطبة المشرع لسرعة إصدار قانون مكافحة العنف ضد المرأة وإنشاء نيابة مستقلة لهذه النوعية من القضايا وتعديل القانون الحالي والنص علي المحافظة علي سرية بيانات الضحية بمخاطبة وزارة التربية والتعليم لتدريس مادة لتقبل الاخر بالإضافة للإستفادة من التجارب والخبرات الدولية الناجحة في مواجهة هذه المشكلة .



شارك في الحوار النائبة هالة ابو السعد عضو مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة والدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية ويوسف إدوارد مدير قطاع الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية ومها ابو بكر عضو لجنة كتابة الدستور وامنة فزاع رئيس نادي المرأة الإفريقية وهاني ابراهيم مدير مركز المحروسة للتنمية وسارة خليف رئيس مؤسسة اجدع ناس والنقابية العمالية نشوى الشريف ولفيف من الباحثين المتخصصين مثل بسمة محمود وحبيب احمد وكوادر مجلس الشباب المصرى ابراهيم مدين ورولا صبحي .



الجدير بالذكر أن هذه الورشة تقام ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي يطلقها مجلس الشباب المصرى ضمن فعاليات عام الحوار .