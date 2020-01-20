بريطانيا تعتزم عقد صفقات استثمارية مع مصر في هذه المجالات

أعلنت السفارة البريطانية في مصر، عن عقد صفقات استثمارية جديدة بين مصر والمملكة المتحدة خلال قمة الاستثمار البريطانية الافريقية، المنعقدة اليوم في لندن.



وقالت السفارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيتم الإعلان عن صفقات استثمارية جديدة بين #مصر و #المملكة_المتحدة خلال #قمة_الاستثمار_البريطانية_الافريقية في قطاعات استراتيجية، من بينها الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والتصنيع".



ويشارك في القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس النيجيري محمدو بوهاري والرئيس الغاني نانا أكوفو أدو.



وتجمع قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بين ممثلي الأعمال في المملكة المتحدة وإفريقيا، والقادة والوفود الإفريقية، والمؤسسات الدولية، ورواد الأعمال.



وتعرض القمة الخبرات التي يمكن للمملكة المتحدة تقديمها للشركات الإفريقية الطموحة، كما تلقي الضوء على كون المملكة المتحدة الشريك المفضل للقارة الإفريقية والمستثمر صاحب الأثر الأكبر، من حيث فرص العمل الجيدة والنمو والاستدامة.