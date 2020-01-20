بورسعيد تستضيف بطولة العالم لرياضة الكيك بوكسنج فى هذا الموعد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاء اليوم مع رئيس الاتحاد الدولي لمدربي ولاعبي الفنون القتالية بالعالم، الدكتور حسان بيتار، والدكتور أشرف المصري المفوض بالاتحاد الدولي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى.



حيث تم خلال اللقاء بحث الاستعداد النهائي لـ بطولة العالم لمدربى ولاعبى الكيك بوكسنج التى تستضيفها بورسعيد فى السادس من أبريل وتستمر حتى يوم الحادي عشر من نفس الشهر بمشاركة أكثر من ٣٠ دولة من مختلف دول العالم وتستمر على مدار 5 أيام.



وأكد محافظ بورسعيد على دعم المحافظة الكامل لإنجاح البطولة، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك الآن بنية أساسية ومنشآت رياضية تؤهلها لاستضافة البطولات والمنافسات العالمية فى مختلف المجالات.



وأضاف أن المحافظة بها من الفنادق والقرى السياحية ما يمكنها من استضافة أى عدد من المشاركين والضيوف وهى متعددة المستويات.