رئيس القضاء الاداري بالمغرب: قرار وقف تنفيذ القرارات الإدارية له حجية نسبية

قال المستشار عبدالسلام النعناعي، رئيس دائرة بمحكمة القضاء الاداري بالمغرب، إن هناك حجية النسبية لقرار وقف التنفيذ للقرارات الادارية، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للافراد والمؤسسات .



وأوضح النعناعي، جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن المحكمة الادارية تختص بطلبات قرارات الغاء القرارات الادارية السلبية، مضيفا ان قرارات وقف التنفيذ لها شروط، ويبت فيه رئيس المحكمة.



وأضاف أن القاضي يبت في قرارات وقف التنفيذ بشكل مستعجل، طالما وفقا للقانون، ولا يكون هناك انحياز لطرف على حساب الآخر.



وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.