إقامة منطقة لوجيستية على مساحة 100 فدان بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الاثنين، إقامة منطقة لوجستيه بمركز الخارجة.



وأكد المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أنه تم تخصيص المائة فدان في الطريق الدائري بمدينة الخارجة، وجار حاليا التنسيق والتعاون مع المساحة العسكرية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لإقامة المشروع والذي يعتبر من أضخم المشروعات التي تقام على أرض المحافظة.



أضاف صلاح، أن المنطقة اللوجيستية سيقام عليها مشروعات كبرى ومصانع لتصنيع وتعبئة التمور والعصائر وثلاجات ضخمة لحفظ السلع والمنتجات الغذائية، وبورصة للتمور، ومصانع لتعظيم الاستفادة من مخلفات النخيل الذي يشكل الثروة القومية لأبناء المحافظة.



ولفت إلى، أن هناك مجموعة كبيرة من المستثمرين جاهزة للاستثمار في هذه المنطقة اللوجيستية بالإضافة إلى عدد من البنوك الوطنية.



وكانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم 15 يناير 2020، عن بدء طرح إنشاء مشروع المنطقة اللوجستية بالوادي الجديد، للشركات والكيانات المتخصصة في إنشاء وتشغيل المناطق التجارية، ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى إطار إستراتيجية الدولة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية والتي تهدف إلى رفع معدل نمو التجارة الداخلية وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.



