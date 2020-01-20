جوائز للسعادة والضيافة ... أبوظبي تطلق مسابقة جديدة للتميز السياحي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إطلاق "جوائز أبوظبي للتميز السياحي" التي تكرم أفضل الممارسات والإنجازات في قطاع السفر والسياحة، مع تأسيس الجائزة كمعيار جديد للصناعة عالميًا.



تم تصميم "جوائز أبوظبي للتميز السياحي" تقديرًا للإنجازات المميزة التي شهدها القطاع، وتحفيز مستويات المشاركة والتواصل، ورفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة والسفر على الصعيدين المحلي والدولي.



تهدف الجوائز أيضًا إلى تعزيز ثقافة الإنجاز، حيث سيجري تنظيم حفل توزيع جوائز سنوي للتشجيع على مشاركة أفضل الممارسات، حيث يجمع الحدث تحت مظلته شركاء القطاع للتواصل والتفاعل ومواءمة الاستراتيجيات.



يأتي إطلاق الجوائز في وقت تحقق فيه المنشآت الفندقية الـ 168 في أبوظبي - والتي تغطي طيفًا كاملًا من تصنيفات الإقامة بما في ذلك فنادق الخمس نجوم – انتشارًا عالميًا واسعًا ونموًا سنويًا متميزًا.



تكرم دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي الفائزين في حفل كبير يقام يوم 1 أبريل القادم بحضور نخبة من المدعوين وضيوف الشرف العاملين في القطاع، وذلك بعد طرح الفئات للترشيح من قبل الجمهور والمنشآت عبر الموقع الإلكتروني.



سيتم اختيار أفضل الترشيحات في كل فئة من قبل لجنة من الخبراء، ويتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز، حيث تغطي الجوائز الفئات الرئيسية لجميع المجالات الأساسية في سلسلة القيمة الخاصة بالقطاع السياحي.



تشمل الجوائز فئات "جائزة التميز السياحي الكبرى"، و"التميز في السعادة السياحية"، و"سفير التميز"، و"التميز في السياحة الثقافية"، و"التميز في السياحة الترفيهية"، و"التميز في الضيافة الفاخرة"، و"تجربة الطهي الاستثنائية"، و"وكيل خدمات السفر الاستثنائية"، وكذلك "جائزة التميز في أعمال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض".



وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة: "إنه الوقت المثالي لإطلاق جوائز أبوظبي للتميز السياحي للاستفادة من النجاحات المتحققة في العاصمة والتأكيد عليها، وفي نفس الوقت إنشاء منصة يمكننا من خلالها تحقيق المزيد من المكاسب للجميع، في ظل المنافسة المتنامية بين مختلف المنشآت في القطاع السياحي، والتي ستشجعها الجوائز في النهاية لتطوير تجربة الزوار، وهو ما سيؤدي إلى الارتقاء بمقاييس زيارة الإمارة بالإضافة إلى اكتساب سمعة أفضل للوجهة".



جدير بالذكر أنّ قطاع السياحة في إمارة أبوظبي سجل خلال عام 2019 نجاحات كثيرة مما دفع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى إطلاق ’جوائز أبوظبي للتميز السياحي‘ لتكريم أولئك الذين بذلوا جهدًا إضافيًا لتحقيق هذا النجاح، خاصة أنّ الجوائز تشكل حافزًا إضافيًا لمشاركة أفضل الممارسات والمبادرات، والمضي قدمًا للارتقاء بالقطاع السياحي والتميز والتنافسية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المشترك والمتمثل في ترسيخ سمعة الإمارة كوجهة سياحية وثقافية متميزة رائدة.



يمكن للأفراد والمؤسسات التقدم بطلبات الترشيح للجائزة عبر زيارة الموقع abudhabitourismaward.com وملء بيانات استمارة التسجيل. يوفر الموقع أيضًا معلومات وافية عن الجوائز وفئاتها ومعاييرها. ومن المقرر أن تعلن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن قائمة المرشحين النهائيين في شهر مارس المقبل.