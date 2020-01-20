اعتماد مبالغ مالية لاستكمال عمليات الرصف بعدد من الشوارع بدمياط

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بجولة مفاجئة استهلتها بزيارة مدينة ميت أبو غالب والتى رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وذلك لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى .



حيث قامت المحافظ بتفقد عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية الجارى تنفيذها بمنطقتى أبو العز والعنباية بالمدينة،إذ وجهت محافظ دمياط الى محمود بريك رئيس الوحدة المحلية بالمدينة و طارق بدوى مدير مديرية الطرق على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بعمليات الرصف وعمل بالوعات لصرف مياه الأمطار.



وأكدت على الدفع بالمعدات اللازمة لتجريف الشوارع وشفط تجمعات مياه الأمطار، كما أكدت أيضًا على تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله بشارع الكورنيش وعدد من الشوارع الداخلية.



و فى استجابة سريعة لمطالب الأهالى قررت الدكتورة منال عوض خلال الزيارة على اعتماد مبالغ مالية إضافية لإستكمال عمليات الرصف بعدد من الشوارع الفرعية بتلك المنطقتين ليشمل المربع السكنى بأكمله، كما وجهت بدراسة كافة الطلبات التى تقدم بها المواطنون والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن.