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محافظات

ري الوادي الجديد: تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة 109 ملايين جنيه

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الوادي الجديد، المهندس منصور إبراهيم، اليوم، الاثنين، عن تنفيذ 7 مشروعات تحويل قنوات الري إلى مواسير بلاستيكية لتوفير المياه بتكلفة 109 ملايين جنيه في مركزي الخارجة وباريس.

وأكد منصور، على الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات تركيب مواسير بلاستيكية بقرية المنيرة وزمام مدينتي الخارجة وباريس، بأطوال 25 كم بتكلفة 27 مليون جنيه، وأعمال حفر بـ18 مليون جنيه، وجار الإعداد لطرح 4 مشروعات أخرى، لتركيب مواسير بلاستيكية في مناطق "المنيرة – مدينة الخارجة – قرية بولاق- جورمشين" بطول 40 كم، وبتكلفة 40 مليون جنيه، وأعمال حفر بتكلفة 24 مليون جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، أن الهدف من تنفيذ مشروع تحويل المساقي المكشوفة، إلى مواسير بلاستيكية، نظرًا لقصر العمر الافتراضي للمجاري المائية المبطنة بالخرسانة.

وأوضح أن ذلك يأتي من أجل توفير المياه، ومنع تبخرها أو تسربها، وزيادة سرعة نقلها إلى الأراضي، وبهدف الحفاظ على كميات المياه، وتغطيتها المساحات الزراعية المطلوبة، ومنع الهدر والتلوث.

وكانت الإدارة المركزية للمياه الجوفية، بجنوب الصحراء الغربية، بالوادي الجديد، تنفيذ مشروع تحويل المساقى المكشوفة، إلى مواسير بلاستيكية مدفونة، في ديسمبر 2017.
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