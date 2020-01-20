مدبولى: القيادة السياسية تسعى لحل مشكلات أهل النوبة من الجذور دون مسكنات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشاركة الحكومة فى احتفالية محافظة أسوان يأتي في إطار اهتمام الجميع بالمحافظة واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة أسوان.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء ، خلال الاحتفالية الخاصة بصرف تعويضات أهالى النوبة، أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى الصعيد، منها مشروعات طرق ومياه وكهرباء وغيرها.



وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن القيادة السياسية تقوم بحل مشكلات أهل النوبة من الجذور ولا تعطى مسكنات، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بحل مشكلات أهل النوبة فى يناير الماضي.



وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم تشكيل لجنة بقيادة وزير العدل، لحصر المتضررين الذين لم يحصلوا على تعويضات، وما تحقق اليوم يعتبر خطوة كبيرة تضاف إلى الخطوات التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلات الشعب المصري.