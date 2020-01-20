AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

المستشار عمرو عبد الرازق: الرئيس السيسي أنقذ مصر من الضياع في زمن الإخوان

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:23 م
المستشار الدكتور
المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق الخبير القانونى
Advertisements
صدى البلد
أكد المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق والخبير القانوني والاقتصادي، أن البلاد كانت تسير في طريق الهاوية خلال زمن الإخوان، وكانت لا تعرف طريق العودة حيث إنها كانت في مرحلة فارقة تتسم بالسواد والغمة الا ان الرئيس السيسي تدخل في التوقيت المناسب وأنقذ مصر من الضياع.

وأضاف عبد الرازق في تصريحات صحفية، أن الشباب هم قاطرة المستقبل والدولة الآن تعي ذلك جيدا ويتضح من خلال مؤتمرات الشباب التي تعقدها سواء على مستوى الشباب المصري أو العالمي.

وتابع الخبير القانوني والاقتصادي :" المجتمع المدني لابد ان يكون شريكا اساسيا واكثر من ذلك في التنمية التي تشهدها البلاد وعليه أن يبذل قصارى جهده في رفعة شأن هذا الوطن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علشان بلدنا .. حملة جديدة تستهدف التوعية بالإنجازات ومواجهة الشائعات

خبير اقتصادي: العاصمة الإدارية ستوفر 700 مليار جنيه مبان أثرية في قلب القاهرة

خبير اقتصادي: فاتورة المدن الجديدة في الصعيد ٢٥ مليار جنيه

المستشار عمرو عبد الرازق : مستقبل وطن الحزب الأقوى في الشارع.. و نحتاج إجراء انتخابات المحليات

خبير اقتصادي: تطوير قصر البارون تكلف ١٠٠ مليون جنيه

ترشيحاتنا

أردوغان يواصل مزاعمه: لم نرسل قوات إلى ليبيا حتى الآن

أبناء ريهام سعيد يرقصون على أغنية مهرجانات "فيديو"

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة

مصر تتقدم 4 مراكز في قائمة أفضل دول العالم 2020

كيفية قضاء الصلاة الفائتة .. الأزهر يحذر من 3 أخطاء شائعة عند أدائها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو 2020

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم

بعد تفشيه في كوريا والصين.. أعراض الالتهاب الرئوي