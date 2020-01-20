المستشار عمرو عبد الرازق: الرئيس السيسي أنقذ مصر من الضياع في زمن الإخوان

أكد المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق والخبير القانوني والاقتصادي، أن البلاد كانت تسير في طريق الهاوية خلال زمن الإخوان، وكانت لا تعرف طريق العودة حيث إنها كانت في مرحلة فارقة تتسم بالسواد والغمة الا ان الرئيس السيسي تدخل في التوقيت المناسب وأنقذ مصر من الضياع.



وأضاف عبد الرازق في تصريحات صحفية، أن الشباب هم قاطرة المستقبل والدولة الآن تعي ذلك جيدا ويتضح من خلال مؤتمرات الشباب التي تعقدها سواء على مستوى الشباب المصري أو العالمي.



وتابع الخبير القانوني والاقتصادي :" المجتمع المدني لابد ان يكون شريكا اساسيا واكثر من ذلك في التنمية التي تشهدها البلاد وعليه أن يبذل قصارى جهده في رفعة شأن هذا الوطن".