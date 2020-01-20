زراعة الوادي: تنفيذ 79 حقلا إرشاديا لمحصول القمح بباريس

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد اليوم الاثنين، عن تنفيذ 79 حقلًا إرشادًيا لمحصول القمح بمركز باريس وقراه .



وأكد مدير الإدارة الزراعية بمركز باريس بالوادي الجديد المهندس سمير عبداللطيف، توزيع الحقول الإرشادية لهذا المحصول الاستراتيجي الهام جغرافيا بزمام المركز .



وأوضح أنه تم توزيع الحقول الارشادية علي جميع القري بدءًا من قرية جدة شمال مدينة باريس، وجنوبا حتى قرى منطقة الثمانين.



وأضاف، أن الإدارة الزراعية تنفذ خلال الفترة الحالية، سلسلة ندوات إرشادية لأصحاب هذه الحقول الإرشادية لمتابعة سير العملية الزراعية بها، ومتابعتها في جميع المراحل خاصة مراحل التسميد والري ومقاومة الحشائش والأمراض والتي يمكن أن تصيب المحصول وذلك بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من القمح.



من ناحية أخري، أكد مدير الإدارة الزراعية بمركز باريس، أنه جري الانتهاء من حصر مساحة 3700 فدان مزروعة بمحصول القمح بزمام مركز باريس، وإجراء النظافة الميكانيكية لـ125 الف نخلة من إجمالي 150 الف نخلة في نطاق المركز وقراه.

