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منوعات

وطنيون إلى حد الزهد .. قصة تبرع مصطفى كامل بثروة ضخمة لدعم التعليم

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:51 م
الزعيم محمد فريد
الزعيم محمد فريد
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أماني إبراهيم
صداقة وطيدة جمعت الزعيمين مصطفى كامل، ومحمد فريد، حيث اتخذا تغيير مستقبل مصر هدفا لهما، أحدهما أفنى عمره والآخر أفنى ماله، فالزعيم مصطفى كامل لم يتلق علاجا لمرضه لانشغاله بالقضايا الوطنية، والزعيم محمد فريد أنفق كل ثروته في سبيل القضية المصرية.

حصل «صدى البلد» على خبر نادر نشر في مجلة «الإذاعة والتليفزيون» في الذكرى الـ 50 لوفاة مصطفى كامل، عن خطاب قديم أرسله مصطفى كامل من أوروبا إلى محمد فريد في مصر، بالتزامن مع ذكرى ميلاد محمد فريد الـ 120.

وترجع قصة هذا الجواب عندما أصيب الزعيم مصطفى كامل بمرض جعل صحته دائما في خطر، جعله يعرف أنه صاحب عمر قصير، وخلال فترة مرضه سافر إلى بريطانيا وكسب بدعايته الرأي العام البريطاني، وطلب حينها رئيس وزراء إنجلترا مقابلته، وطلب منه تأليف الوزارة ولكن الزعيم مصطفى كامل رفض ما دام في مصر جندي بريطاني واحد.

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نجحت حملة مصطفى كامل في إبعاد اللورد كرومو عن مصر، وأفرج عن المحكوم عليهم في "«حادث دنشواي»، وثار الرأي العام العالمي ضد بريطانيا، وأرادت مصر حينها تكريم مصطفى كامل، فتكونت لجنة اكتتاب قررت تكريم مصطفى كامل، على أن يُقدم له هدية ثمينة تقديرا لخدماته.

وصلت فكرة هذا التكريم إلى مصطفى كامل في أوروبا، فأرسل رسالة عاجلة إلى صديقه الزعيم المصري محمد فريد، وقال له فيها أنه يتنازل عن هذا التكريم، وشكره فيها عن تفكيرهم في تكريمه.

كان مصطفى كامل وصديقه فريد وطنيين إلى حد الزهد في كل شئ، حتى وإن كان تكريم له، وأوضح كامل إلى فريد في الرسالة بأنه يرجو تخصيص المبالغ التي جمعت لتكريم مصطفى كامل لإنشاء كلية أهلية لتعليم المصريين، وقال مصطفى في الرسالة: "هذه هي الهدية التي تملأ الفؤاد فرحا وانشراحا، وفيها أرقى مظاهر الحياة والشعور".
وطنيون إلى حد الزهد .. قصة تبرع مصطفى كامل بثروة ضخمة لدعم التعليم
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