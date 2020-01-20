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منوعات

مسافر يبلغ عن قنبلة وهمية على متن طائرة ببريطانيا.. والسبب مؤسف

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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هدير علاء
تسبب مسافر متهور في حالة من الذعر والفوضى بعد أن زعم وجود "قنبلة" في الطائرة التي كان من المقرر أن يسافر على متنها، وذلك بسبب خوفه من ألا يتمكن من اللحاق بها بسبب الزحام المروري على الطريق المؤدي إلى المطار، وأقدم على هذا التصرف على أمل أن يتأخر موعد إقلاعها.

وأفادت تقارير إخبارية بأنه صدر مؤخرًا حكم على ذلك المسافر "رشيد إسلام"، وهو من شمال العاصمة البريطانية "لندن"، بالسجن لمدة 16 شهرًا.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن "إسلام"، البالغ من العمر 32 عامًا، اتصل بالشرطة، دون أن يفصح عن هويته، قبل 45 دقيقة من الموعد المقرر لإقلاع الطائرة، التي كانت متجهة من مطار "جاتويك" في إنجلترا إلى مدينة "مراكش" المغربية، وحذر من أن "شخصًا ما في الطائرة ربما يكون في حوزته قنبلة"، مشيرًا إلى أنه من الضروري تأخير الرحلة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث وجه المسافر المذكور تهديدين آخرين في الدقائق التالية، الأمر الذي أدى إلى إخلاء الطائرة وإخضاع كافة الركاب، البالغ عددهم 147 شخصًا، للتفتيش الأمني، وكذلك تمت إعادة فحص الأمتعة، مما تسبب في تأخر الرحلة الجوية لمدة 3 ساعات، كما تسبب في خسائر مالية جسيمة لشركة الطيران التي تتبعها الرحلة، وتُقدر قيمة هذه الخسائر بنحو 30 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة أن "إسلام" كان مسافرًا إلى المغرب لزيارة خطيبته، وقد أقدم على هذا التصرف بعد أن تأخر في طريقه إلى المطار بسبب الزحام المروري.

وتمكنت الشرطة من تتبعه وتحديد هويته وتم إلقاء القبض عليه، وأخبر "إسلام" الضباط بأنه كان يخشى ألا يتمكن من اللحاق برحلته، خاصة وأنه غير قادر على تحمل تكلفة شراء تذكرة سفر أخرى، مؤكدًا على أنه لم يكن يقصد التسبب في حالة ذعر، لكن عواقب فعلته كانت وخيمة بدون شك.

واعترف "إسلام" بفعلته خلال جلسات محاكمته، وصدر عليه حكم بالسجن.
مسافر يبلغ عن قنبلة وهمية على متن طائرة ببريطانيا.. والسبب مؤسف
مسافر يبلغ عن قنبلة وهمية على متن طائرة ببريطانيا.. والسبب مؤسف
مسافر يبلغ عن قنبلة وهمية على متن طائرة ببريطانيا.. والسبب مؤسف
مسافر يبلغ عن قنبلة وهمية على متن طائرة ببريطانيا.. والسبب مؤسف
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