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أخبار البلد

نشاط مكثف لوزير الأوقاف في نواكشوط.. ولقاء مع العلماء الأفارقة

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:19 م
وزير الأوقاف، الدكتور
وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة
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عبد الرحمن محمد
يلتقي ظهر اليوم الاثنين الدكتور محمد مختار جمعة -وزير الأوقاف- نظيره الموريتاني الداه سيد أعمر طالب -وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا-؛ لبحث المزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين .

وفي الرابعة والنصف بتوقيت نواكشوط يلقي «جمعة» محاضرة هامة بالمركز الثقافي المصري بنواكشوط يستعرض فيها تجربة الأوقاف المصرية في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي المستنير وتجربتها في مجال التدريب والتأهيل تحت عنوان "خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة".

يأتي ذلك بحضور جمع كبير من الإعلاميين والمثقفين الموريتانيين والسفير أحمد سلامة -سفير مصر في موريتانيا- والقنصل عمرو فرحات وطاقم السفارة المصرية بنواكشوط والدكتور أشرف العزازي المشرف على المركز الثقافي المصري بنواكشوط.

كما التقى وزير الأوقاف بعدد من العلماء المشاركين في المؤتمر، ويواصل لقاءاته بالعلماء المشاركين من مختلف دول القارة الإفريقية.
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