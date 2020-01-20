في زيارة لمتحف الحضارة .. فرنسيون ينبهرون بالأثار الفرعونية .. صور

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، زيارة قام بها أعضاء جمعية الحفاظ على معبد الرامسيوم بالأقصر وعددهم 25 عضوا من الفرنسيين .



وقاموا بجولة تفقدية داخل المتحف رافقهم خلالها محروس الصناديدى كبير الآثاريين بالمتحف ، وتضمنت الزيارة قاعة العرض، والتى إنبهر الزوار بما تحويه من كنوز أثرية تعبر عن حضارة مصر فى الحقب الزمنية المختلفة.



وكشف الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام علي المتحف، أن أعضاء الوفد أشادوا بتجهيزات المتحف من مبنى الإستقبال والكافيتريات والمطاعم وقاعات العرض المختلفة و قاعة السينما والمسرح وقاعة المؤتمرات ومعامل الترميم .



وأضاف الشربينى ، أن أعضاء الجمعية أكدوا بأن التنسيق و تبادل الخبرات والمعلومات والتعرف علي ثقافات وحضارات الدول أصبح مطلبا أساسيا لشعوب العالم و خاصة حضارات الدول العريقة والغنية ثقافيا و حضاريا مثل مصر .