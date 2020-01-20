بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. تجديد محطة مياه الشرب في قرية جدة بالوادى الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس في الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مشروع إحلال وتجديد محطة تنقية مياه الشرب بقرية جدة.



وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس بالوادى الجديد كمال إبراهيم، عن تنفيذ 80% من مشروع إحلال وتجديد محطة تنقية مياه الشرب بقرية جدة بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وجارى رفع قدرة المحطة من 100 متر مكعب/ ساعة إلى 240 مترا مكعبا / ساعة، ليجرى توفير الاحتياجات المائية لأهالى القرية.



وأضاف رئيس الوحدة المحلية، فى بيان، أنه جرى الانتهاء من تحديد موقع إقامة مشروع صرف صحي للقرية، وجارى اتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء المشروع بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة.



من ناحية أخري، أكد رئيس مركز باريس، الموافقة على تمهيد الطريق المؤدى لجبانة الموتى بقرية جدة، وإنارته بكشافات الليد الموفرة، وجارى التنسيق مع مديرية الزراعة، لتوفير المبيدات اللازمة لمقاومة حشرة النمل الأبيض، بشكل جماعى للمنازل المصابة بالحشرة بزمام القرية.



وفى سياق آخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، عن تدشين حملة لزخرفة ودهان جدران محطات تنقية مياه الشرب ضمن مبادرة لتجميل المدن والأحياء بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.



وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادى الجديد، المهندس مجدى الطماوى، أن المبادرة تتضمن تزيين ورسم نقوش فنية ورسومات فرعونية وجداريات على جدران محطات المياه، وبدأ تنفيذها عى جدران محطة التنقية رقم 12 بمدينة الخارجة، وأن هذا المركز سبق له وأن نفذ رسومات جدارية على أكشاك الكهرباء لتظهر بأجمل الألوان الطلائية وأزهى الألوان العصرية المتناغمة.



من ناحية أخرى، أنهت الوحدة المحلية، أعمال صيانة محطات مياه الشرب لمحطتى مياه الزهراء 1 و 2 من خلال الفنيين بقسم مياه الشرب بالمركز، إضافة لأعمال نظافة بحي السلام وشارع عبد الناصر بمدينة الخارجة.



