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محافظات

وجهة سياحية .. بدء العمل في تجميل مرسى مطروح .. فيديو وصور

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:13 م
تجميل مرسى مطروح
تجميل مرسى مطروح
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ايمن محمود
تشهد مدينة مرسى مطروح، جهود كبيرة من الأجهزة التنفيذية لتوصيل المرافق وتجميل المدينة لخدمة المواطنين ولتليق بالوجهة السياحية للمحافظة.

وتتم أعمال تسوية وتمهيد الجزيرة الوسطي بمدخل المدينة بالطريق الدولي لزراعتها وتجميلها بأشجار الزينة، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتجميل العزب والمناطق العشوائية.

وتابع اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح، أعمال تسوية الجزيرة الوسطي بالطريق الدولي تمهيدا لأعمال الزراعة والتجميل بمدخل المدينة .

وقال المعداوي، إنه تم تسوية وتمهيد الجزيرة الوسطي من مدخل المدينة وحتي الكيلو 21 تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لرفع كفاءة الجزيرة الوسطي.

واكد المعداوي ، انه لاول مرة يتم تركيب بلاط الانترلوك بالعزب والمناطق العشوائية بمنطقة السواني بين المنازل ليعطي شكل حضاري ويضمن عدم تراكم مياه الأمطار .

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تتم أعمال تحويل منطقة السواني من هوائي إلى كابلات أرضية متابعة زراعة أعمدة الإنارة الجديدة بإجمالي 40 عامود وتركيب كشافات الليد بمنطقة السواني الموازية للمقابر الشرقية بداية من شارع الامام مالك والشوارع الفرعية لمنطقة السواني قبل أعمال الرصف .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار أعمال التطوير وإزالة جميع المخلفات والإشغالات، وتنسيق أعمال التشجير والدهانات، ، مع تكثيف أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة قبل موسم الصيف.
وجهة سياحية .. بدء العمل في تجميل مرسى مطروح .. فيديو وصور
وجهة سياحية .. بدء العمل في تجميل مرسى مطروح .. فيديو وصور
وجهة سياحية .. بدء العمل في تجميل مرسى مطروح .. فيديو وصور
وجهة سياحية .. بدء العمل في تجميل مرسى مطروح .. فيديو وصور
وجهة سياحية .. بدء العمل في تجميل مرسى مطروح .. فيديو وصور
وجهة سياحية .. بدء العمل في تجميل مرسى مطروح .. فيديو وصور
وجهة سياحية .. بدء العمل في تجميل مرسى مطروح .. فيديو وصور
وجهة سياحية .. بدء العمل في تجميل مرسى مطروح .. فيديو وصور
وجهة سياحية .. بدء العمل في تجميل مرسى مطروح .. فيديو وصور
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