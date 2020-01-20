رئيس دعم مصر: البرلمان الحالي تحمل أعباء تشريعية ضخمة

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن البرلمان الحالي تحمل أعباء تشريعية ضخمة، وأقر العديد من القوانين التي ساهمت في تحقيق الأمن والعبور بالبلاد إلي طريق التقدم.



جاء خلال اجتماع لجنة التضامن والاسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب خلال لقائها وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.



وأضاف القصبي: "الشارع ربما كان له أراء ما في المجلس، ربما السبب إننا كنا بصدد إصلاحات اقتصادية تتطلب إجراءات معنية، لم تكن على هواء المواطن، لكن كان لا بد من التدخل لحسم بعض الأمور، وإلا المستقبل لكان صعبًا، وبفضل الله نجحنا والدولة المصرية استعادت قوامها بعد مرحلة من السيولة في الشارع المصرى أثناء ما يعرف بمرحلة الخريف العربي، ونسبة مخاطر مرتفعة لحجم التدخلات الخارجية والخلل الخارجي".



ونوه القصبي، إلى البرلمان المصري له خصوصية في علم التشريع والرقابة على مستوى المجالس النيابية في العالم، مشيرًا إلى تميز المجلس الحالي بأنه يعبر عن جميع أطياف المجتمع حيث يضم 90 سيدة و60 شابًا تحت سن الـ35 عاما و125 شابًا في الفترة العمرية ما بين 36 إلى 45 عاما، و9 من النواب يمثلون ذوي الإعاقة.



وأشار القصبي، إلى دور مجلس النواب في إقرار عدد من القرارات بقوانين في بداية دور الانعقاد الأول، والتي صدرت في وقت سابق بقرار رئاسي عن انعقاد البرلمان ثم إصدار اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس والبدء في انتخاب اللجان النوعية الـ25 والتي كانت من بينها لجنة التضامن الإجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة، والتي وضعت على كاهلها أجندة تشريعية هائلة وعلي رأسها مجموعة من القوانين والتشريعات الهامة جدا والمؤثرة في الحياة العامة سواء على المستوى الداخلي وكذلك الخارجي ومنها قانون الجمعيات الأهلية وقانون حقوق الأفراد ذوي الإعاقة.

