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تعليم

رئيس جامعة مدينة السادات يتفقد امتحانات كلية الحقوق

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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محمد امين
تفقد الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات ، أعمال سير امتحانات الفصل الدراسى الاول اليوم الاثنين بكلية الحقوق بالجامعة. ​

رافق رئيس الجامعة خلال جولتة التفقدية، الدكتورة سحر إمام عميد كلية الحقوق والدكتور عبد الحميد شاهين عميد كلية التجارة ووكلاء كلية الحقوق.

وأطمأن "بيومى" على توفير التأمين اللازم لمقار الامتحانات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، ​واطمأن على تواجد الأساتذة والمراقبين.

واستطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب حول معاملة المراقبين لهم داخل اللجان، ومستوى الإمتحانات والوقت المخصص له، كما حرص خلال جولته على تفقد بعض الإنشاءات داخل الكلية.
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