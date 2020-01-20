منتخب اليد.. محمد ممدوح رجل مباراة مصر والجابون

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر، كرجل للمباراة التي جمعت الفراعنة بمنتخب الجابون اليوم الإثنين.



يذكر أن المنتخب المصري قد اكتسح نظيره الجابوني بنتيجة 36-17، في أول مبارياته في الدور الرئيسي (دور الـ 8) لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



وتم اختيار ممدوح هاشم لمساهمته في فوز المنتخب المصري اليوم واكتساحه لنظيره الجابوني، ومن ثم التأهل لدور نصف النهائي من البطولة.



ويلاقي المنتخب المصري نظيره الأنجولي يوم الأربعاء القادم، لحسم صدارة المجموعة.



