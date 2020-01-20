AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب اليد.. محمد ممدوح رجل مباراة مصر والجابون

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:29 م
محمد ممدوح هاشم
محمد ممدوح هاشم
Advertisements
إسماعيل محمود
اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر، كرجل للمباراة التي جمعت الفراعنة بمنتخب الجابون اليوم الإثنين.

يذكر أن المنتخب المصري قد اكتسح نظيره الجابوني بنتيجة 36-17، في أول مبارياته في الدور الرئيسي (دور الـ 8) لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتم اختيار ممدوح هاشم لمساهمته في فوز المنتخب المصري اليوم واكتساحه لنظيره الجابوني، ومن ثم التأهل لدور نصف النهائي من البطولة.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره الأنجولي يوم الأربعاء القادم، لحسم صدارة المجموعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامبيا تهزم إنجولا 3-1 فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون

فراعنة اليد يكتسح أسود الرافدين 40 /18 بعد ودية ساخنة في أجواء باردة

ننشر مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

كأس إفريقيا لكرة اليد.. منتخب مصر يتقدم على الكونغو الديمقراطية 16-10 في الشوط الأول

أمم أفريقيا.. فراعنة اليد يفوزون على الكونغو الديمقراطية 28 - 19 ويتصدرون المجموعة

تونس والجزائر ومصر تحافظ على العلامة الكاملة ببطولة أفريقيا لكرة اليد

ترشيحاتنا

إصابة لاعب طائرة الأهلي بتمزق في العضلة الخلفية

تعرف على الوسائد الهوائية airbags وكيفية عملها في سيارتك.. صور

بقفطان مغربى.. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير

أبطال إفريقيا .. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

هبوط الدولار فى 12 بنكا .. اعرف سعره الآن

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو 2020

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم

بعد تفشيه في كوريا والصين.. أعراض الالتهاب الرئوي