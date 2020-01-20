وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفتتح قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الأمراض الصدرية





ويقوم الفريق الإكلينيكي برصد التفاعلات الدوائية أو أي أخطاء دوائية ، ووضع الحلول ، والبدائل المطروحة ، وخطة تفاديها ، مما يخفف من آلام المريض ويعجل بالشفاء ، كما يؤدي ذلك إلي ترشيد إستهلاك الدواء ، ويقوم فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمشاركة في الحملات التثقيفية للمرضى داخل الأقسام الطبية بالمستشفى.



وقام وكيل الوزارة ونقيب الصيادلة بتكريم المتميزين من الصيادلة والأطباء بالمستشفى والقائمين على هذا العمل متمنيًا لهم دوام التوفيق كما كرمت نقابة الصيادلة وكيل الوزارة علي جهودة المبذول في تطوير المنظومة الصحية بالشرقية.





وعقب الافتتاح تفقد وكيل الوزارة سير العمل بمستشفى الصدر ، ووجه بعمل دراسة لتطوير قسم الأشعة، كما وجه بتعديل بعض الأماكن بمطبخ المستشفى بما يتناسب مع الاشتراطات الصحية ، في وجود فريق مراقبة الأغذية بالمديرية ، كما وجه بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل دخول مرضي عيادة الجلدية والجذام عن دخول مرضى مستشفى الأمراض الصدرية ، وتخصيص جزء من مستشفى الصدر لدخوله ضمن استراحة المرضي بعيادة الجذام.

افتتح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية القسم الجديد للصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق في حضور الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية، وأعضاء النقابة، ومدير عام الصيدلة، ومدير التفتيش الصيدلي، ومدير المستشفى، وفريق الصيدلة الإكلينيكية بمديرية الشئون الصحية.أكد وكيل الوزارة على أهمية دور الصيدلة الإكلينيكية في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات، وأهمية التعاون بين الصيدلي الإكلينيكي والطبيب في تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث تقوم الصيدلة الإكلينيكية بوضع خطة العلاج بالتنسيق مع الأطباء والمشاركة في المرور اليومي على المرضى وتعديل الجرعات لهم بما يتناسب مع حالة كل مريض.