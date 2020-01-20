"الصحفيين" تعلن تلقى أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر

أعلنت نقابة الصحفيين بالتعاون مع جريدة الاهرام عن تلقى أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصرى والعرب عن أعمال عام ٢٠١٩



واوضحت النقابة انه سيتم تنظيم الاحتفالية يوم الثلاثاء الموافق ٣ مارس القادم .



وقررت اللجنة المشرفة على الجوائز ان يكون موضوع المسابقة هذا العام على النحو التالى

اولا أفضل تناول صحفى على قضية التنمر ،جائزة اولى وثانية . ثانيا أفضل صورة صحفية لعام ٢٠١٩ جائزة اولى .



وتقرر أن يكون آخر موعد لتسليم الأعمال الصحفية ١٠ فبراير ٢٠٢٠ لدى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الرابع بالنقابة .

