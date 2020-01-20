د. محدي سبع: نفتخر باستضافة الأشقاء العرب بالجامعة.. ودعم غير محدود للطلاب الوافدين

شهدت جامعة طنطا ، صباح اليوم ، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي المصري العربي الأول الذي يعقد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وفتح آفاق جديدة ودعم أواصر التعاون العلمي المشترك مع الأشقاء العرب، بحضور الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والمستشارين الثقافيين لعدد من الدول العربية الشقيقة بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات

وفي كلمته التي ألقاها ، رحب الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة بالإخوة الأشقاء من الوطن العربي ، مؤكدًا على ضرورة تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجامعات العربية بما يخدم قضايا الوطن العربي ، مشيرًا الي أهمية التسلح بالعلم، لإعداد جيل قادر علي العطاء من الخريجين.

وأضاف الدكتور مجدي سبع، أن هناك إقبالا كثيفا من الطلاب الوافدين على جامعة طنطا للدراسة ببرامجها المتميزة ، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لخدمة الطلاب الوافدين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم من خلال عدة مبادرات للمشاركة في الحراك الاجتماعي.