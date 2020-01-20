AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:26 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
Advertisements
عمرو الحلوانى
انتقد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية، أداء عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب وتعامله مع مباراة الأهلى التى أقيمت بينهما أمس.

وقال رضا عبدالعال، إن عماد النحاس لن ينجح فى التعامل بشكل جيد مع مباراة الأهلى، مشيرا إلى إنه كان سببا فى الخسارة التى تلقاها الفريق.

وأضاف: "تغيير محمد سالم من قبل عماد النحاس خطأ كبيرا فى المباراة خاصة وأن اللاعب كان الأبرز فى المباراة وكان يسبب ازعاجا كبيرا للفريق المنافس" .

ويري عبدالعال أن النحاس لم ينجح فى التعامل بشكل جيد مع المباراة بعد الطرد الذى حصل عليه رامى ربيعة مدافع الأهلى.

وكان المقاولون العرب خسر أمام الأهلى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يتعادل 1/1 مع طنطا وديًا

المقاولون العرب يفوز على طلائع الجيش وديا

تعليق غريب من عماد النحاس على تصدر المقاولون بطولة الدوري

عماد النحاس: الأهلي تعرض لظلم أمام النجم الساحلي.. وبيراميدز والزمالك عائق أمام الأحمر

النحاس: صدارة الدوري لا تعنيني وهدفي المركز الرابع

بعد الفوز على الحرس.. عماد النحاس يشكو ضغط مباريات الدوري.. ويشكر اللاعبين

ترشيحاتنا

لأعلى سعر.. خطوات يجب القيام بها قبل بيع هاتفك الآيفون

بفستان لامع.. زوجة محمد إمام تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

استعان بـ هاري بوتر.. كيف برر زوج نانسي عجرم قتله للشاب السوري

بريطانيا تعتزم عقد صفقات استثمارية مع مصر في هذه المجالات

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الحوثي على مسجد لـ 111 قتيلا

سعر الذهب اليوم الاثنين 20-1-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو 2020

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم

بعد تفشيه في كوريا والصين.. أعراض الالتهاب الرئوي