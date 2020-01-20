رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

انتقد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية، أداء عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب وتعامله مع مباراة الأهلى التى أقيمت بينهما أمس.



وقال رضا عبدالعال، إن عماد النحاس لن ينجح فى التعامل بشكل جيد مع مباراة الأهلى، مشيرا إلى إنه كان سببا فى الخسارة التى تلقاها الفريق.



وأضاف: "تغيير محمد سالم من قبل عماد النحاس خطأ كبيرا فى المباراة خاصة وأن اللاعب كان الأبرز فى المباراة وكان يسبب ازعاجا كبيرا للفريق المنافس" .



ويري عبدالعال أن النحاس لم ينجح فى التعامل بشكل جيد مع المباراة بعد الطرد الذى حصل عليه رامى ربيعة مدافع الأهلى.



وكان المقاولون العرب خسر أمام الأهلى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.