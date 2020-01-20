فيديوجراف| عضوية النادي الأهلي بالتقسيط

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التفاصيل المالية الخاصة بعضوية النادي وإمكانية تقسيط العضوية العامة للنادي ونظام العضوية في فرعي الشيخ زايد والتجمع.



اشترطت إدارة النادي بالنسبة للعضوية العامة بمقر الجزيرة والتي تشمل فروع النادي الثلاث بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، سداد مبلغ 500 ألف جنيه ــ حال تسديدها دفعة واحدة ــ مع زيادة 100 ألف جنيه في حالة التقسيط كمصروفات إدارية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن قيمة الاشتراك في باقي الفروع من خلال الفيديوجراف التالي.